Mercatini e luminarie aspettando le feste di fine anno 

L’inaugurazione de “Il Villaggio di Natale” per il primo fine settimana segna l’avvio del periodo natalizio con suggestive e ricche luminarie.

Si inizia con l’apertura dei mercatini allestiti nelle casette in legno nel corso Vittorio Emanuele, la casa di Babbo Natale in piazza Italia e tantissima animazione. «Proponiamo un ricco cartellone di eventi che ha come sfondo un paese vivo e animato, illuminato da sfavillanti luminarie – racconta l’assessora al Turismo e alle attività produttive Roberta Serrenti – il tutto grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni, del Ccn e al gran lavoro della struttura comunale. La formula è quella già collaudata nelle precedenti edizioni, che prevede il mercatino dove sarà possibile individuare molteplici pensieri natalizi e non soltanto, e la casa di Babbo Natale, che accoglierà i più piccoli proiettandoli in un mondo fatato. Proponiamo anche una nuova mascotte: “Testone”, che sono certa saprà farsi adorare da bimbe e bimbi. Invito tutti agli appuntamenti di oggi e domani. Sarà una allegra e colorata parata natalizia con i personaggi Disney e le nostre amiche mascotte».

