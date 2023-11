Mercatini di Natale, venerdì l’inaugurazione: pronte 27 casette nel Corso e 11 in piazza Yenne 

Aprono venerdì le casette del mercatino di Natale nel Corso e in piazza Yenne mentre bisognerà aspettare l’8 dicembre per vedere gli alberi di Natale in Piazza Garibaldi e in Piazza Italia. In fase di montaggio le luminarie che verranno posizionate in 60 vie della città.

L’allestimento dei box lignei – 27 nel Corso e 11 in Piazza Yenne – è quasi terminato e stanno iniziando i primi allestimenti

Per venti giorni, sino alla vigilia di Natale, ci sarà animazione alla quale si aggiungeranno le esibizioni del neo costituito Coro di Cagliari, la parata Disney, le mascotte targate Superanimatori, le esibizioni degli artisti di strada, i giocolieri, e i momenti musicali con due pianoforti, uno a coda in Piazza Yenne e uno a muro nel Corso Vittorio Emanuele II, che chiunque potrà suonare.

Il mercatino sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 21 (la pausa pranzo è prevista solo nelle prime giornate). «Un cartellone ricco di appuntamenti per la gioia di tutti», ha commentato l’assessore al Turismo e Attività produttive Alessandro Sorgia.

