Mercatini di Natale presi d’assalto 

Migliaia di persone ieri hanno visitato i Mercatini di Natale allestito dal Comune tra piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele. Il fronte mare bloccato per la manifestazione sportiva, un caldo sole accompagnato da temperature miti e da un maestrale fresco hanno convinto i cagliaritani a rimanere in centro. E le loro aspettative sono state ampiamente soddisfatte. Ce n’è per tutti i gusti tra le 40 casette di legno: prodotti dell’artigianato, coltelli, miele, salumi, marmellate e altre mille prelibatezze. Per i più piccoli e per gli amanti della musica una scacchiera gigante e un pianoforte a coda. Gli affari sono andati molto bene e i più ottimisti prevedono sino al 7 gennaio (dalle 10 alle 21, con la sola interruzione di Capodanno) incassi soddisfacenti.

Tra le casette

Ieri mattina, giorno di inaugurazione, commercianti e artigiani erano al lavoro di buon’ora per gli ultimi ritocchi alle casette e all’esposizione. Sin da presto la passeggiata del Corso si è riempita. «È la seconda volta che partecipiamo ai Mercatini di Natale, speriamo di fare meglio dell’anno scorso», dice Andrea Orrù, 20 anni, di Nurallao, uno dei titolari, con i fratelli, della “Cosingius”, un’azienda specializzata nella realizzazione di calzature e pelletteria della tradizione isolana.

Mauro, che preferisce non vedere scritto il suo nome sul giornale, è un hobbista amante del kayak che vive tra Ittiri e Porto Torres. «Da quattro anni espongo le mie creazioni al Mercatino di Natale. Le mie opere dell’ingegno creativo, realizzate sul posto con un pantografo da orafo che ha più di 70 anni, sono molto apprezzate».

Alessandro Fanni, arrivato da Quartu per fare due passi tra la gente, no n ha saputo resistere alle creme e marmellate esposte in piazza Yenne. «Sono ottime», afferma dopo un sostanzioso assaggio. «Le ho comprate per me ma anche in previsione di qualche regalo natalizio ad amici o parenti.

Poco più avanti, Federico Muscas, 31 anni di Villacidro, con la fidanzata, dà gli ultimi ritocchi alla sua casetta. Sul bancone i prodotti dell’azienda agricola di proprietà. «Coltiviamo ortaggi e frutta che poi lavoriamo e “invasettiamo”». Gli affari vanno tutt’altro che male. «È da 8 anni che veniamo a Cagliari per vendere i nostri prodotti e ogni volta superiamo i risultati dell’edizione precedente». I giudizi sui Mercatini di Natale è più che lusinghiera. «La manifestazione è un’ottima vetrina, un’opportunità per farci conoscere». Gli incassi, aspetto non secondario, vanno bene. «Partecipare a questo evento è producente – aggiunge Federico Muscas – anche perché i cagliaritani sono buongustai e non badano a spese pur di avere prodotti alimentari di qualità, clienti speciali. Partecipiamo a fiere e manifestazioni varie in giro per la Sardegna, ma niente è paragonabile al capoluogo».

Giochi e musica

Spazio non solo alle attività commerciali, ma anche all'intrattenimento e al divertimento con l’obiettivo di incoraggiare alla socializzazione i partecipanti. «In uno scenario fatto di 40 casette in legno per un totale di 43 espositori tra i quali sono ricompresi 17 artigiani, 12 hobbisti e 14 commercianti provenienti non solo da Cagliari o dalla Sardegna (38 in tutto) ma anche da altre regioni (Puglia, Campania, Sicilia) e altri Paesi (Argentina e Tunisia)», afferma Maria Francesca Chiappe, assessora comunale alla Cultura e Turismo. (a. a.)

