Mercatini di Natale, in piazza affari a picco 

C’era una volta il Natale, con i mercatini popolati acquirenti alla ricerca di prodotti gastronomici tipici per il cenone e oggetti artigianali capaci di trasmettere autenticità e affetto. C’erano una volta anche gli zampognari, che giungevano dal centro-sud Italia per riempire le strade delle loro melodie. Oggi, però, il caro voli rende difficoltoso il loro arrivo in Sardegna, privando la città di una delle più amate tradizioni natalizie.

Crisi e maltempo

A Iglesias, tra la crisi economica che si fa sentire sempre di più e il maltempo che ha segnato la settimana appena trascorsa, il tradizionale mercatino di Natale in piazza Sella stenta a decollare. Secondo i commercianti occupanti le casette in legno, i guadagni sono ancora più bassi rispetto allo scorso anno. «Gli anni scorsi c’era gente in giro ogni giorno, anche se non comprava molto, ma quest’anno le persone sono pochissime – racconta Michela Pinna da dietro il bancone della sua casetta – sicuramente il freddo e il maltempo hanno giocato un ruolo importante, visto che da quando abbiamo aperto fino a domenica il clima non è stato clemente». La crisi dei mercatini non sembra riguardare solo Iglesias. «La settimana scorsa eravamo in un altro paese qui vicino – riferisce un altro venditore – e la situazione era la stessa: poche persone e ancora meno acquisti. La crisi che colpisce le industrie del Sud Sardegna spaventa la gente». Un dato, quello della crisi, confermato anche dall’ultimo rapporto de Il Sole 24 Ore, che colloca il Sud Sardegna agli ultimi posti nella classifica sulla qualità della vita. Tra gli espositori, c’è tuttavia chi vive quest’esperienza per la prima volta e vede nei mercatini un’opportunità per far conoscere la propria realtà commerciale. «Il mio negozio si trova a Serra Perdosa – spiega Michela Pinna, una venditrice di tessuti – ed è difficile che qualcuno ci passi davanti. Qui in piazza posso promuovere la mia attività e sperare che, anche dopo le feste, qualcuno venga a trovarmi».

Le aspettative

I commercianti di prodotti gastronomici sembrano cavarsela un po’ meglio, con un leggero incremento delle vendite in vista del pranzo di Natale. Si nutrono speranze anche per l’arrivo dei turisti invernali e degli iglesienti emigrati, che potrebbero risollevare gli affari – sempre che il caro voli non rappresenti un ostacolo insormontabile. «Per quanto riguarda il turismo – spiega Attilio Casti, operatore del settore turistico a Iglesias – siamo passati da una fase di destagionalizzazione a quella di un ristretto turismo invernale, che crescerà sicuramente con l’arrivo dei grandi eventi di Capodanno».. Tra i visitatori internazionali che scelgono di trascorrere in città, spiccano i turisti francesi e tedeschi. Gli arrivi dal resto d’Italia sono invece attesi dal 22 dicembre in poi, quando le scuole chiuderanno e le famiglie inizieranno a spostarsi verso le destinazioni natalizie.

