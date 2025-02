Mercatini, cuore pulsante di Sant’Elia 

Da un lato il “Parcheggio Cuore” deserto per via dell’ordinanza che ha vietato il tradizionale mercatino domenicale dell’usato per la partita casalinga del Cagliari fissata nel primo pomeriggio, dall’altro il doppio binario di bancarelle e ambulanti che hanno animato per tutta la mattina sia via Schiavazzi che via Utzeri, dal vecchio al nuovo borgo, facendo registrare il pienone di visitatori e clienti. Alla fine pressoché tutti i rivenditori hanno sbaraccato poco prima delle 13, prima che arrivasse il grosso del traffico pre-partita, tanto che c’è chi si è chiesto se fosse realmente necessario negare il parcheggio ai mercatino dell’usato.

Parcheggio Cuore

Le due facce di Sant’Elia ieri mattina erano rappresentate dalla desolazione del “Parcheggio Cuore”, tenuto sgombro nonostante le proteste degli ambulanti, e la folla che passeggiava tra le bancarelle del mercatino (sia alimentare che non alimentare) che si snoda tra i due borghi. «Il calendario delle partite si conosce da mesi prima, potevano trovare il modo per farci esporre ugualmente da un’altra parte», lamenta una giovane che, in un modo o nell’altro, ha salvato la giornata ricavando col compagno uno spazietto per vendere la sua merce di seconda mano in uno sterrato nei pressi di piazza Giovanni da Verrazzano, «Da un anno andiamo a svuotare cantine, soffitte e garage, e recuperiamo quello che ancora si può vendere». Impossibile avere i numero, ma la sensazione è che ieri mattina un discreto numero di quelli che di solito lavorano al “Parcheggio Cuore” si siano trasferiti tra via Schiavazzi e via Utzeri.

Mercato colorato

Di diverso tenore erano, ieri mattina, le strade che collegano il Lazzaretto col “Frutteto condiviso” e poi con il grande parco del lungomare. Qui le bancarelle e gli ambulanti si sono assiepati nei due lati della carreggiata, trasformato la via in un grande bazar a cielo aperto. Un mercato dove si può trovare di tutto, dagli alimenti al vestiario, ma anche oggettistica e artigianato, e che anima l’intero quartiere ormai da decenni. «Ci veniamo ogni domenica, tempo permettendo», sorridono Lucia Melis col marito pieno di buste, «si crea un rapporto di fiducia tra cliente e chi vende: qui stai sicuro che non ti fregano mai. Quando mi è capitato che qualcosa non fosse come me lo avessero promesso, la domenica successiva me ne hanno dato un’altra gratis». Nonostante la presenza di ambulanti e clienti le strade non erano chiuse al traffico, ma anche gli automobilisti erano rispettosi del tantissimi pedoni a passeggio. L’unico problema erano i parcheggi: sia nei pressi della mensa delle Suore della Carità che nel versante opposto c’erano tantissime auto in sosta, alcune anche sulle rotatorie. Una condizione che ha fatto finire nei guai anche un bus del Ctm che, nel tentativo di passare nella strettoia, si è impantanato in un’aiuola. Nonostante i tentativi di aiuto di tantissimi dei presenti, alla fine è stato necessario chiamare il soccorso stradale dell’azienda. «Qui si può ancora fare la spesa completa senza dover spendere un capitale», ammette Giulia Deidda, «certo, alcune cose sono più convenienti al discount, ma alla fine qui ci veniamo tutti incontro».

