Mercatini con i lavori degli artigiani 

Oggi, domani e il 23 dicembre mercatino di Natale con gli artigiani di Oliena al lavoro per Donos de Nadale, inizitiva nata con le Cortes.

Spiega l’assessore Guglielmo Puligheddu: «Le Cortes Apertas nel corso del tempo hanno visto allontanarsi tanti artigiani in favore di edizioni un po’ più consumiste nelle quali l’enogastronomia va per la maggiore. Per cercare di favorire il ritorno della nobile tradizione del nostro artigianato era necessario bilanciare un poco la partecipazione. Dall’idea iniziale dell’Adotta un artigiano si è arrivati alla richiesta di un piccolo contributo per favorire questa attività». Nasce così “Donos de Nadale” nel “quartiere spagnolo”, vetrina di ceramica, pelle, legno, cestini, ricami, tessitura con la musica di Grazia Puligheddu, Giorgia Malune, Davide Puligheddu, Nicola Goddi e i vini dei produttori del Nepente. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA