Mercati rionali, il futuro è incerto 

Un lento declino, che poi così lento non lo è. Cagliari potrebbe ritrovarsi senza due dei cinque mercati rionali, uno tra l’altro il più storico in città. Tra i box di Sant’Elia e Santa Chiara da tempo ormai si vedono più spazi vuoti che quelli occupata da frutta e verdura, carne, pane e pesce. Un via vai che non c’è più nemmeno il sabato mattina, giorno tradizionale di mercato, che testimonia che i fasti di un tempo sono lontanissimi. Il Comune lo sa e adesso comincia a ragionare sulla possibile chiusura di Sant’Elia (in realtà qui c’è un’ipotesi di ridimensionamento) e Santa Chiara. «In commissione stiamo iniziando ad affrontare il problema», dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Si tratta di una valutazione globale che ci deve portare a capire se a Cagliari cinque mercati hanno ancora ragione dei esistere», aggiunge.

L’analisi

Della vita economica e sociale cagliaritana, questo tipo di commercio resta parte essenziale: certo, molto meno remunerativa rispetto al passato, però chiaramente identitaria e (quindi) necessaria. Ma come dice l’amministrazione una valutazione va fatta. E allora bisogna partire da un calcolo puramente matematico. Quanto costano i mercati di Sant’Elia e Santa Chiara alla collettività? E quanto rendono? Il primo costa circa 200mila euro all’anno e “rende” grazie ai canoni degli 8 concessionari rimasti (su 33) neppure 30mila euro; per il secondo il Comune spende tra i 70 e gli 80mila euro ogni anno e “incassa” grazie ai 2 concessionari rimasti (su 12) e al ristorante poco più di 30mila euro. «L’amministrazione ha il dovere, da un lato, di garantire il servizio offerto dai mercati civici ma, dall’altro, ha anche quello di ottimizzare le risorse da destinare al settore e per questo è necessario procedere a un’analisi dei costi sopportati per ogni singola struttura e all’analisi delle entrate garantite dalle stesse», spiega ancora Mannino. Che aggiunge: «È vero che i mercati civici hanno una funzione calmieratrice dei prezzi ma è anche vero che una sottile linea divide il costo sociale dal danno erariale. La ristrutturazione del mercato di San Benedetto potrebbe essere considerata come una sorta di “prototipo metodologico” per intervenire sui mercati che si ritiene debbano continuare la loro attività in città».

Il caso

L’allarme è incastrato anche in un altro dato, destinato a calare ulteriormente nel tempo: sono sempre meno le persone che si servono oggi nei mercati rionali, puntando più sui negozi di vicinato e sulla grande distribuzione e lasciando il mercato quasi come un’esperienza a parte, passata e perciò desueta. D’altronde, I prezzi sono lievitati, così come altrove, di pari passo con le materie prime e la vita in generale. Tutto questo potrebbe spiegare perché a Sant’Elia, ormai da tempo, ci siano appena 8 concessionari (quando il mercato inaugurò erano poltre 60): qui l’ipotesi dell’amministrazione e chiudere una parte (da destinare a che cosa?) e “costruire” un mercato più piccolo, più efficiente. Una soluzione che incontra il favore degli operatori, anche se l’ultimo bando pubblicato per l’assegnazione dei posteggi (direttiva Bolkenstein), a Sant’Elia ne rimette in “circolo” 33. «Purtroppo del bando siamo stati avvisati solo un mese prima della scadenza, in pieno agosto», dice Marco Mantega, presidente del comitato dei concessionari di Sant’Elia. «Sull’ipotesi di ridurre lo spazio del mercato per crearne uno più funzionale noi saremmo anche favorevoli e anche per questo motivo siamo ancora in attesa di incontrare l’amministrazione. Era previsto che ci vedessimo subito dopo le ferie, siamo ancora in attesa fiduciosi», dice ancora Mantega. Che poi conclude: «Un ragionamento sul ridimensionamento di questo mercato forse bisognava farlo prima di pubblicare il bando, noi crediamo che avrebbe potuto anche attirare qualche nuovo concessionario».

