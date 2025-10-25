Mercati nel segno delle banche centrali, lente sulla Fed  

Mercati, la prossima settimana, con la lente sulle banche centrali. La più attesa è la Fed, mercoledì, su cui c'è un ampio consenso per un taglio dei tassi di 25 punti base. Da cerchiare in rosso anche quanto dirà Jerome Powell, che potrebbe dare importanti indicazioni sulle mosse future della Federal Reserve.

In calendario poi le riunioni di Bce e BoJ (entrambe giovedì). Non sono attesi cambiamenti sul costo del denaro. Tuttavia, da entrambe le parti, sarà importante capire se Francoforte resterà attendista e se anche il Giappone, pur ribadendo che la prossima mossa sarà un rialzo, vorrà spostare in avanti la decisione, in attesa delle prime misure in arrivo dal nuovo primo ministro. E ancora mercoledì sarà in programma anche la riunione della banca centrale canadese che, secondo le previsioni, taglierà di 25 punti base.

Denso anche il calendario macro. Negli Stati Uniti non è garantita la pubblicazione, tutto dipenderà se lo shutdown proseguirà o meno. In teoria, i principali dati in calendario saranno la fiducia dei consumatori (martedì), il pil preliminare del terzo trimestre (giovedì) ed il Pce core (venerdì). In Europa è in agenda la pubblicazione del pil preliminare del terzo trimestre per le principali economie (giovedì). Sotto la lente, soprattutto, il dato sul prodotto interno tedesco che è atteso invariato, ma che potrebbe sorprendere al ribasso.

