Mercati, la riscossa di via Quirra 

L’effetto traino della chiusura di San Benedetto si è vista. «Nel fine settimana, giovedì, venerdì, ma soprattutto sabato scorso. Sabato il mercato di via Quirra non si vedeva così pieno da anni», dicono in coro i concessionari. All’appello lanciato nelle scorse settimane dall’assessore alle Attività produttive Carlo Serra «a fare la spesa negli altri mercati nei giorni in cui sarà chiuso San Benedetto», hanno risposto i cagliaritani che in via Quirrra, lo scorso fine settimana, si sono recati in massa. La contestuale chiusura per i lavori di riqualificazione del mercato più importante in città e l’attesa per l’inaugurazione di quello provvisorio in piazza Nazzari ribaltano le gerarchie regalando ai concessionari di via Quirra «un sabato pazzesco». «Trai banchi del pesce, molti operatori avevano finito tutto già a mezzogiorno», racconta Graziella Busonera, banco di surgelati. «Tra i clienti anche diversi ristoratori, molti hanno notato una differenza di prezzi», più bassi, «rispetto a San Benedetto», aggiunge.

Il traino

Gli economisti lo chiamerebbero “effetto rimbalzo”: con la chiusura di San Benedetto, chi è abituato ad acquistare prodotti freschi vira sui supermercati. Da qui spiegato il “successo” di via Quirra. La conferma della piccola riscossa del mercato di via Quirra arriva dai banchi della frutta verdura, della macelleria, del pane, della salumeria. Tutti, insomma, hanno lavorato. «Abbiamo visto tante persone nuove», conferma Paola Ruggiu, box del pane. «Premesso che per i colleghi di San Benedetto, che come noi hanno famiglia, la chiusura di due settimane è un tempo lunghissimo e difficile, devo dire che è stato bello vedere così tante persone tutte insieme in via Quirra. Ed è stato bello vedere tutti gli operatori di via Quirra lavorare bene», aggiunge.

Il concetto lo ribadisce Betti Cavagnino, del bar del piano di sopra. «Tanti clienti di San Benedetto sono venuti a fare la spesa, tanti ci hanno riferito che per loro era la prima volta in via Quirra e molti si sono stupidi della differenza dei prezzi, più bassi, soprattutto tra i banchi del pesce fresco».

Valore aggiunto

L’onda della chiusura di San Benedetto ha regalato una fiammata lungo un weekend anche ai commercianti ambulanti che popolano il piazzale del mercato. «Non si vedeva così tanta gente come sabato», dicono alcuni presenti (pochissimi) anche lunedì. Ma, come detto, il dinamismo ha contagiato positivamente tutto il mercato. «Soprattutto giovedì, venerdi e sabato scorso sì, diversi clienti nuovi che si sono aggiunti a coloro che in via Quirra fanno spesa ogni giorno», conferma Luca Bevere, titolare del bar L’Isola del caffè al piano terra. «La nostra speranza è che i clienti “nuovi” si siano trovati bene e tornino ancora», aggiunge Ivo Floris, box numero 2 che vende carne.

Il mercato di via Quirra da anni aspetta un piano di riqualificazione che la struttura e il quartiere meriterebbero. Nel frattempo deve gestire le sue sventure quotidiane: piccole infiltrazioni, servizi igienici da stomaci forti, pavimenti rotti, porte che non si chiudono, ascensori che funzionano a singhiozzo, montacarichi spesso bloccati, così come le scale mobili (nelle ultime quattro settimane, però, sempre funzionanti). Il Comune lo sa e risolta la partita di San Benedetto si dedicherà a via Quirra inserito in un più ampio processo di riqualificazione del quartiere di Is Mirrionis. «Speriamo che dopo San Benedetto pensino a noi, questo mercato», che esiste da 39 anni, «avrebbe bisogno di un restyling».

