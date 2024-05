Mercati e sicurezza: sfida a tutto campo 

Una missione sola per tutti e cinque: mettere la propria ruota, seppure solo di un millimetro, quanto basta, davanti a quella degli altri quattro. Così da conquistare la guida di Palazzo Bacaredda l’8 e il 9 giugno. La campagna elettorale di Giuseppe Farris (Civica2024), Emanuela Corda (alternativa), Alessandra Zedda (centrodestra), Massimo Zedda (centrosinistra) e Claudia Ortu (Cagliari Popolare) entra nel vivo: tra incontri nei mercati, nelle piazze, con i residenti e i commercianti e le associazioni di categoria, ognuno continua a girare per la città declinando la propria proposta per lo sviluppo e la crescita di Cagliari.

Centrodestra

Di mattina a San Benedetto, di pomeriggio con i commercianti e ristoratori di Piazza Yenne e di via Mameli. «Ogni decisione relativa al mercato di San Benedetto sarà presa di concerto con gli operatori e con l’obiettivo che svolgano in sicurezza la loro attività», dice Alessandra Zedda. E sul trasferimento in piazza Nazzari rassicura che «è necessario rivedere i tempi e i modi nonché gli interventi finalizzati, per esempio la questione parcheggi».

CiviCa2024

Giuseppe Farris ha visitato ieri alcune imprese nell’area industriale di Macchiareddue questa sera incontrerà i residenti di Castello. Sabato mattina appuntamento al mercato di Is Bingias, per raccogliere le firme sui due referendum e per illustrare la proposta di Pirri “Comune autonomo”.

Centrosinistra

Pulizia delle strade, sistema di raccolta rifiuti, viabilità, cantieri, parcheggi, mercato: su questi temi Massimo Zedda continua a incontrare i cagliaritani in occasione della presentazione delle liste che lo sosterranno. E oggi, alle 18, in via Emilia, parteciperà alla presentazione di Sinistra Futura.

Cagliari Popolare

Aspettano la settimana prossima, quando presenterà ufficialmente la propria lista, Claudia Ortu organizza per sabato alle 18 in via Argentiera un aperitivo di autofinanziamento «per continuare a proporre un modello alternativo di città».

Alternativa

Il clou della settimana di Emanuela Corda è in programma domani pomeriggio alle 17.30 in piazza Garibaldi: l’ex parlamentare presenterà la lista Alternativa insieme al giurista Ugo Mattei e, tra gli altri, il capolista Gian Luca Lilliu.

