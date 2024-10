Mercati, assegnati 63 posteggi 

Sono stati assegnati 63 posteggi nei mercati di Is Bingias e via Quirra.

Con una determinazione firmata ieri dal dirigente del servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo, pubblicata nell'Albo pretorio online del Comune di Cagliari, è stata approvata la graduatoria di merito della gara bandita alcuni mesi fa. L’assegnazione in concessione è decennale e i posti sono complessivamente 63 posteggi di cui 23 nei mercati rionali scoperti di via Quirra e di Is Bingias mentre altri 40 sono isolati.

La pubblicazione nell'Albo pretorio, effettuata mercoledì, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'articolo 5 del bando.

