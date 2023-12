Mercati aperti nei giorni festivi, operatori entusiasti: «Speriamo bene» 

I mercati civici resteranno aperti, in via straordinaria, per le festività natalizie. Una richiesta nata dai concessionari dei mercati per stare vicino al cliente. E per cercare di dare una spinta agli affari. «Abbiamo deciso di accogliere con entusiasmo la richiesta dei concessionari dei mercati civici. Invito tutti i cittadini ad acquistare i prodotti per le proprie tavole, garantita la freschezza e la qualità», spiega Alessandro Sorgia, assessore al Turismo.

Ieri il primo giorno di apertura festiva nei mercati di San Benedetto, via Quirra, Is Bingias, Sant’Elia e Santa Chiara, che replicheranno anche domenica 24, domenica 31 e sabato 6 gennaio, sempre dalle 7 alle 14. Grande eccitazione e gioia tra i concessionari del mercato di San Benedetto. «Vogliamo dare un’ulteriore servizio al pubblico in modo da essere vicini ai nostri clienti affinché non si sentano abbandonati. Offriamo il massimo servizio», dice Roberto Zuzio del box Cantina Trexenta. «Speriamo vengano in tanti per comprare il meglio che può offrire il mercato, qui ci sono solo i servizi e le merci migliori», aggiungono Gianluca Campus ed Efisio Vacca dai loro box di frutta e verdura e macelleria.

