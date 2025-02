«Mercati alternativi per scacciare la paura» 

«Non fasciamoci la testa prima di essercela rotta». Pasquale Manca, patron della Olio San Giuliano di Alghero, ostenta tranquillità davanti alla prepotenza di Trump, nonostante quasi la metà del fatturato della sua azienda arrivi da oltre i confini italiani. «Certo, se i dazi americani dovessero accendere uno scontro mondiale non sarebbe positivo per le nostre esportazioni affrontare balzelli in ogni parte del mondo. Siamo comunque fiduciosi che i danni collaterali per il nostro mercato saranno limitati».

Qualità indiscussa

L’olio made in Sardegna d’altronde è merce pregiata per palati fini e per i ristoranti italiani di fascia alta sparsi in tutto il globo. «Un aumento di prezzo contenuto non condizionerà i volumi di vendita, ma non sarà un aiuto», ribadisce Manca. «D’altronde non è la prima volta che il nostro settore deve affrontare questo potenziale terremoto. Anni fa, proprio durante il primo mandato di Donald Trump tra il 2017 e il 2021, era stata portata avanti la stessa strategia di tensione, ma fortunatamente indirizzata verso singoli paesi europei».

In quegli anni nel mirino degli Usa ci finì infatti l’olio spagnolo «talmente economico e concorrenziale da fare paura alle produzioni californiane», ricorda l'imprenditore algherese. «Il nostro, essendo invece di qualità e prezzo superiori, non ha paradossalmente destato particolari attenzioni».

Piano B

Il senso della questione è chiaro: la cucina italiana ormai sta facendo presa non solo negli Stati Uniti, dove la comunità italo-americana è ben radicata, ma ovunque nel mondo grazie ai ristoranti che ne sono ambasciatori.

L’obiettivo quindi è uno e solo: non farsi prendere dal panico. «Anche perché abbiamo talmente diversificato le nostre esportazioni tra Nord America, Europa e Asia che se dovessimo perdere terreno negli Stati Uniti non sarà una tragedia irreparabile», ripete Manca. «L’auspicio è comunque quello che questa emergenza rientri al più presto perché chiudere le frontiere non è mai un bel messaggio per chi lavora in tutto il mondo. Lo abbiamo capito qualche anno fa con la Brexit, speriamo di non ripetere la lezione anche con Trump».

RIPRODUZIONE RISERVATA