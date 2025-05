Mercantile sulla banchina: è la terza volta 

Ha stabilito un piccolo record, ieri, il mercantile della compagnia Grendi, La Rosa dei Venti. Per la terza volta nel giro di poco in più di un mese è finito contro la banchina del porto industriale di Olbia. Come è successo nelle altre occasioni, la nave della Grendi ha impattato con forza contro il bordo del molo Cocciani. A quanto pare si tratta di un episodio simile agli altri segnalati alla Guardia costiera e all’Autorità portuale della Sardegna. Durante le operazioni di avvicinamento del mercantile al molo qualcosa è andato storto e lo scafo ha impattato su vertice della banchina. Fortunatamente, come era successo nelle altre occasioni, non ci sono state conseguenze per le persone. Mentre alcune parti del molo sono state danneggiate e sarà necessario un intervento di riparazione. Ieri sono stati disposti sulla nave gli accertamenti tecnici previsti dalle disposizioni sulla sicurezza della navigazione. A quanto pare non ci sono problemi rilevanti per il mercantile. Qualche conseguenza, invece, c’è nei rapporti tra l’Autorità portuale della Sardegna e l’armatore della Rosa dei Venti. L’Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna chiederà che vengano adottati provvedimenti, anche a carico del comandante della nave, perché vengano evitati altri incidenti.

