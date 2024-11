Mercantile abbandonato, debito da mezzo milione 

Un disastro ambientale nel porto di Olbia, è questo il rischio collegato al caso del mercantile Lira. Dopo la decisione del Tribunale di Tempio, la nave è stata messa all’asta, emergono nuovi elementi sulla vicenda del cargo di cento metri abbandonato dall’armatore nel molo 1 bis dell’Isola Bianca. L’armatore turco ha scaricato, illegittimamente, sulla Autorità portuale della Sardegna la responsabilità della sorte del mercantile ormeggiato a Olbia dal dicembre del 2019. L’Autorità portuale non ha mai ricevuto neanche la minima parte del dovuto per l’occupazione del molo, si parla di almeno mezzo milione di euro. Non solo, la proprietà si disinteressa completamente della sicurezza e delle condizioni del cargo, che è in completo stato di abbandono. Negli atti della Sezione Civile del Tribunale di Tempio si legge che: “Si può quasi certamente avviare un fenomeno di corrosione a causa delle correnti galvaniche e si denotano già un lieve abbassamento di 20 centimetri del piano di galleggiamento e possiibili infiltrazioni di acque meteoriche dalla coperta che, a causa del deterioramento, non garantisce più la tenuta stagna degli ambienti comunicanti con la parte interna della nave”. Il rischio, fortunatamente non immediato, è quello dell’inclinazione. Nel frattempo il cargo Lira impedisce qualsiasi attività sul molo 1 bis.

RIPRODUZIONE RISERVATA