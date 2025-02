Mercadante sicuro «Abbiamo i mezzi per fare l’impresa» 

Sassari. L’Entella è al comando «ma non è il Cesena dell’anno scorso», anzi: «A inizio torneo non l’avrei messa tra le favorite». E la Torres «come organico noi non ha nulla da invidiarle». Così Mario Mercadante, difensore rossoblù, ospite ieri della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotto da Alberto Masu su Radiolina. Il giocatore, collegato da remoto, ha partecipato assieme all’allenatore Michele Filippi e al giornalista Franco Ferrandu di Videolina. Arrivato la scorsa estate in Sardegna per rafforzare la retroguardia torresina, si è subito «ambientato. Ero entusiasta perché convinto che potessimo lottare per vincere e i fatti mi stanno dando ragione. Siamo lì, proveremo a raggiungere l’obiettivo grande. Ci sono altre squadre, ma abbiamo i mezzi per farcela».

Già domenica c’è la sfida in trasferta con la Ternana, seconda a +1: vincere significherebbe scavalcarla e magari avvicinare la capolista Entella, impegnata contro la Vis Pesaro (quarta). «Sarà una partita fondamentale», il parere di Ferrandu, che poi sottolinea «il bel seguito di tifosi» in partenza. Saranno «600» conferma Mercadante, «per noi è molto importante, ci daranno una mano. Andiamo lì per fare risultato, sarà un momento nevralgico della stagione, ci farà capire quel che si potrà fare». La Torres vive un bel periodo dopo un periodo opaco. «Tutte le squadre hanno cali fisiologici. Siamo stati bravi a farlo durare poco e a ripartire mettendoci nelle condizioni di fare un rush finale nelle prime posizioni».

Tra il Cesena dell’anno scorso e l’Entella «c’è differenza. Il Cesena partì forte e non calò mai, la Virtus non è così forte. Non l’avrei messa tra le favorite». La Ternana «è più solida, anche in attacco è più forte. Dobbiamo stare attenti. Sarà una partita aperta e combattuta, noi quando affrontiamo avversari che giocano in modo più aperto ci troviamo meglio». Certo per la Torres «ripetersi era difficile», sottolinea Filippi, «ci sta riuscendo ed è l’emblema di quanto stiano operano bene in campo e fuori. Domenica la sfida sarà tosta, bisognerà fare una grande partita. Cinque punti di distacco dalla prima sono nulla».

Infine il giovane Michele Carboni, decisivo al suo esordio domenica scorsa col Pontedera. «Già due anni fa faceva vedere qualità superiori», il parere di Filippi. Concorda Mercadante: «Sono piacevolmente colpito, è tecnico, intelligente, ha una bella visione di gioco. Ha un bel futuro». (an. m.)

