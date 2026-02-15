Meraviglioso monastir: il derby è suo 

Monastir 3

Latte Dolce 2

Monastir (4-3-3) : Cocco; S. Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Ardau (18’ st Nagüel), Corcione, Piro; Leone, Aloia, Pisano (24’ st Gibilterra). In panchina Fusco, Jah, Solmonte, Conti, Piras, Bellino, Collu. Allenatore Angheleddu.

Latte Dolce (3-5-2) : Salvato; Aiello, Cabeccia, R. Pinna; Mayr, Piredda, Tesio, Cotugno (38’ st Di Paolo), Mudadu; Di Gianni (32’ st Fois), Tokic (32’ st Loru). In panchina Petricciuolo, Ruggiu, Pulina, Belloi, Fisher. Allenatore Fini.

Arbitro : Mariani di Livorno.

Reti : st 9’ S. Pinna, 13’ Tokic, 23’ Cabeccia (r), 29’ (r) e 49’ Aloia.

Note : al 30’ st espulso Cabeccia (L) per doppia ammonizione. Ammonito Tesio. Recupero 0’ pt – 4’ st.

MONASTIR. Al Comunale il Monastir supera 3-2 il Latte Dolce nel derby e sale al terzo posto in solitaria. Un match combattuto, deciso allo scadere da un gol di Aloia.

La partita

In avvio di gara i padroni di casa si propongono in avanti: al 3’ sinistro dal limite alto di Pisano su angolo di Corcione. Al 13’ Mudadu scappa sulla sinistra e crossa al centro per Piredda che in scivolata mette fuori di poco. Al 31’ campidanesi vicini al vantaggio con una conclusione di Piro respinta sulla linea da Salvato. Al 33’ Di Gianni ruba palla e calcia ma si fa ipnotizzare da Cocco. In avvio di ripresa la squadra di Angheleddu centra la traversa al 4’ su una punizione di Corcione da posizione defilata.

Al 9’ i padroni di casa passano grazie a un eurogol di Pinna direttamente dalla bandierina. Il Latte Dolce trova subito il pari dopo quattro minuti con Tokic che sfrutta un’imbucata e insacca con un destro rasoterra. Il gol galvanizza gli ospiti che continuano a spingere. Al 23’ l’arbitro ravvisa un contatto tra Porru e Di Gianni e assegna un penalty alla squadra di Fini: dal dischetto Cabeccia spiazza il portiere. Al 29’ Nagüel viene atterrato in area e Mariani fischia un rigore che viene trasformato da Aloia.

Alla mezz’ora i sassaresi restano in dieci per l’espulsione di Cabeccia. Al 32’ Aloia vicino al gol con un colpo di testa. Al 40’ Loru scappa in contropiede ma calcia debole. Al 41’ miracolo di Salvato su un tiro angolato da fuori di Leone. Nel finale è un assedio e al 49’ arriva il gol vittoria che vale il terzo successo di fila: Leone crossa al centro per Aloia che insacca di testa.

