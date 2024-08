Meravigliosa Nadia: 4ª con record sui 5000 

PARIGI. La serata del lunedì dell'atletica regala un “giallo” con finale amaro all'Italia che colleziona la diciottesima medaglia “di legno”. Nei 5.000 metri donne, con una gara strepitosa, con tanto di record italiano (4’31”64), Nadia Battocletti rimane in scia alle keniane Beatrice Chebet e Faith Kypiegon e dell'olandese Sifan Hassan ed è quarta. Poco dopo, primo colpo di scena: i giudici di gara hanno notato uno scambio di colpi sul rettilineo del penultimo giro tra Kipyegon e Tsegay, frutto della concitazione gara ma forse anche dell'eterna rivalità fra Etiopia e Kenya e stabiliscono che l'etiope (che accenna una smorfia di dolore) è stata danneggiata e squalificano Kipyegon che aveva chiuso seconda. Così Battocletti, che intanto piange di gioia per il piazzamento e anche solo per il quarto posto, si ritrova sul podio ma “frena”: «Aspettiamo l'esito del ricorso, intanto mi tengo questa gara. Sono molto felice per la mia gara, le gambe girano e se starò bene punto a fare anche i diecimila. Ringrazio tutti coloro che mi sostengono».

L’ultima parola aspetta alla giuria di World Athletics che ala fine rimette tutti al loro posto. Ma per la talentuosissima trentina, figlia dell’ex azzurro Giuliano Battocletti e della ottocentista marocchina Jawhara Saddougui, due volte campionessa d'Europa, resta un’impresa memorabile.

