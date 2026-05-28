Meo Sacchetti chiama l’ultimo time out 

Nella Nba hanno avuto lo showtime dei Los Angeles Lakers, in Italia abbiamo goduto della pallacanestro spettacolo delle squadre di Meo Sacchetti. Il gigante di Altamura ha annunciato la chiusura della carriera di coach, che a novembre lo aveva portato in Serie B nazionale a Montecatini: «La gara a Caserta è stata la mia ultima da allenatore».

Saluti

Sono in tanti che hanno avuto modo di apprezzare Sacchetti da giocatore: Torino e Varese, soprattutto, ma anche i tifosi della nazionale che lo hanno visto vincere l’argento all’Olimpiade di Mosca 1980 e l’oro agli Europei del 1983 e il bronzo a quelli del 1985. Sono in tanti che si sono divertiti col gioco delle squadre allenate da Meo: basket rapido, esaltazione del talento, incoraggiamento dei giocatori e quella capacità di entrare nella testa dei cestisti (da giocatore era un’ala piccola con la visione del play) che consentiva di sfruttare al meglio il talento. Sassari è stata la piazza che si è divertita di più e che ne ha apprezzato l’umanità e l’ironia. Arrivato nell’estate del 2009 alla Dinamo guidata allora dalla famiglia Mele (sarebbe dovuto tornare a capo d’Orlando dove aveva ottenuto uno storico sesto posto in A) Sacchetti ha centrato la promozione nella massima serie al primo colpo. Poi un crescendo di vittorie e bel gioco.

La sua Isola

Nella società passata a Sardara e soci nel 2011, il baffo più simpatico della pallacanestro italiana ha ottenuto la prima Coppa Italia (2014) poi il triplete, un Grande Slam italiano nel 2014/15 con Supercoppa Italiana, seconda Coppa Italia e storico scudetto. Ha lasciato il segno anche a Cremona con la conquista della Coppa Italia 2019, con al fianco il fido Travis Diener. Ha riportato dopo 21 anni l’Italia alle Olimpiadi. Ora avrà più tempo per godersi Alghero, dove già da qualche anno ha preso una casa con piccolo uliveto e soprattutto la residenza.

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