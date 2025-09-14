Menu a prezzi folli «Si spende troppo? Colpa dell’insularità» 

La lamentela era un po’ sottotraccia, ma ora tra chi ama pranzare o cenare al ristorante è diventata comune: «A Cagliari si spende troppo». I ristoratori insorgono, ma chi viaggia i conti se li fa. Stangata nel conto, dunque? Alberto Melis, vice presidente del consorzio dei commercianti Centro storico e consigliere di Fipe Confcommercio provinciale (è la Federazione dei pubblici esercizi) chiede un “break” come in una gara sportiva: «La ristorazione qui costa di più al ristoratore, e poi al cliente».

Titolare di “Antica Cagliari” alla Marina e al Poetto, Melis fa i conti: «L’insularità ha un prezzo, non basso: non a caso, se si va a Carloforte dove l’insularità è doppia, si spende di più. Dobbiamo importare tanta materia prima, e poi i rincari al ristorante sono una questione europea e mondiale». I problemi, aggiunge Melis, sono tanti, anche sul pescato tutto sardo: «Un tempo prendevano il mare il doppio dei pescherecci rispetto a ora, con costi di carburante ben più bassi: ora l’offerta si è ridotta, noi paghiamo di più e siamo costretti a rivalerci sul cliente attraverso il prezzo in menu. Poi certo, c’è il turismo ma è stagionale: in Sardegna siamo un milione e mezzo, in Puglia quasi quattro milioni. Ovviamente seduti ai tavoli qui ci sono meno clienti, e i costi fissi li dobbiamo suddividere tra meno persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA