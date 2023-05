Menta e Liquirizia, abbandonate al rifugio 

Menta e Liquirizia: ecco i nomi scelti dalle volontarie del rifugio davanti al quale sono state abbandonate le due cucciole nella foto in alto a sinistra. Sono molto affettuose e hanno bisogno di una casa. Informazioni al 3486995817.

In basso a sinistra c’è Lord, un simil maremmano di 9 mesi, buonissimo, costretto a vivere alla catena. Il suo padrone non lo vuole più e delle persone che amano gli animali stanno cercando per lui un’adozione con la massima urgenza. Contatti al 3298277492.

Nella foto accanto, in basso a destra, una cagnolina di cinque anni che da troppo tempo vive in un rifugio. È buona ed educata. Per conoscerla chiamare il 3463396530.

Infine c’è la micetta in alto a destra: ha due mesi e un buon carattere. Informazioni al 3286636019.

Canili e rifugi