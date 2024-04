Mense, una app per verificare i menù 

Un’applicazione destinata a genitori e studenti per conoscere cosa si mangia nelle mense scolastiche comunali e per imparare, anche giocando, a rispettare il cibo, evitando sprechi e abusi. Il nuovo strumento tecnologico, utilizzabile su smartphone, tablet e su pc attraverso la piattaforma www.nutrizionescolastica.it, avrà come obiettivo non solo bilanciare gli apporti calorici a scuola ma dare suggerimenti su cosa mangiare a casa, aiutando i ragazzi a scoprire cibi, come verdure e legumi, non sempre graditi. Un modo mirato per evitare gli sprechi alimentari che negli anni scorsi hanno raggiunto livelli inaccettabili, superando l’80 per cento.

Mensa sana

Ieri mattina, nella sala Retablo di Palazzo Bacaredda, i dettagli delle novità sulla ristorazione scolastica, che dovrebbero entrare a regime a maggio, prima della fine dell’anno scolastico, sono state illustrate dall’assessora comunale alla Pubblica Istruzione, Marina Adamo, affiancata dalla dirigente Manuela Atzeni e da Federica Atzei e Sandra Adamo, nutrizionista e responsabile della Camst, la cooperativa che si occupa del servizio. «Attraverso questa nuova applicazione a disposizione dei genitori vogliamo avvicinarli a ciò che i loro figli mangiano nelle mense scolastiche», ha spiegato l’assessora Adamo. «Abbiamo monitorato le mense comunali per valutare il livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti: le famiglie, le commissioni, i docenti e i dirigenti scolastici. Recentemente abbiamo anche fatto un ulteriore sondaggio rivolto ai bambini e alle bambine per capire il gradimento di chi mangia».

Il processo – per l’assessora – è stato lungo e articolato e ha avuto l’obiettivo di una visione congiunta. «Quest’anno abbiamo potuto riaprire tre mense in loco (le scuole di San Giuseppe, La Rotonda e via Dei Genieri) che hanno rappresentato un cambio di passo dell’amministrazione che vuole colmare i gap e le criticità».

L’iniziativa

Il percorso è iniziato a novembre con la nomina di un direttore dell’esecuzione del contratto. «Gli asili nido e il servizio di ristorazione scolastica sono tra i servizi più delicati», ha premesso la dirigente Manuela Atzeni. «Abbiamo affrontato un grande cambiamento perché abbiamo modificato i menu, secondo modalità dinamiche». Le critiche non sono mancate. «Abbiamo discusso le lamentele con i genitori e con i dirigenti scolastici, analizzando ogni singolo piatto e le sue problematiche, con particolare riguardo alla temperatura, specialmente nelle mense veicolate».

L’applicazione

«Lavoriamo in sinergia, disponibili per tutti i miglioramenti, grazie a questo progetto che sarà avviato in tutte le scuole», ha spiegato Sandra Adamo, rappresentante della Camst, l’azienda che si occupa della ristorazione scolastica. «Il portale della ristorazione scolastica, scaricabile su tablet, pc e smartphone, vuole essere uno strumento chiave per la comunicazione con le famiglie, per l’amministrazione e i docenti», ha detto Federica Atzei, nutrizionista della Camst. «La registrazione è facilissima. Accedendo alla prima schermata abbiamo a disposizione icone che ci consentono, tra le altre cose, di visualizzare il menu del giorno e del mese. Le altre due icone hanno il compito di comunicare». Un esempio? «I cambi menu per giornate a tema, per feste o suggerimenti su cosa mangiare a merenda o a cena, o i podcast audio per l’educazione alimentare, la sostenibilità e contro gli sprechi alimentari».

RIPRODUZIONE RISERVATA