Mense scolastiche, via alle iscrizioni 

Si possono effettuare da domani al 28 agosto le iscrizioni alle mense scolastiche per il prossimo anno.

Le modalità di iscrizione sono due e possono essere effettuate tramite il “Portale dei genitori”, piattaforma online accessibile attraverso il sito istituzionale del Comune, oppure tramite l’applicazione per smartphone “ComuniCApp”, compatibile con dispositivi iOS e Android, scaricabile gratuitamente dagli store del proprio cellulare o tablet.

Il “Portale dei genitori” prevede 2 tipologie di iscrizioni: nuove iscrizioni: riservate agli utenti che non sono ancora presenti nell’anagrafica del portale e desiderano accedere per la prima volta al servizio di refezione scolastica. Rinnovi di iscrizione: destinati agli utenti già registrati che intendono confermare la propria adesione per l’anno scolastico 2025-2026.

Le tariffe e le relative fasce Isee vengono stabilite con deliberazione della Giunta comunale. Per eventuali chiarimenti o supporto nella procedura di iscrizione, è possibile scrivere una email all’indirizzo di posta elettronica mensascolastica@comune.cagliari.it.

Dopo l’ammissione alla mensa, sarà possibile richiedere una dieta differenziata nel caso di patologie o intolleranze. I genitori saranno chiamati a presentare la richiesta prima dell'inizio dell’anno scolastico o, comunque, prima di usufruire del servizio alla Segreteria dell'Istituzione Scolastica competente e al Servizio Pubblica Istruzione.

Alla richiesta dovrà essere necessariamente allegata idonea documentazione, quale certificazione medica per patologia e/o autodichiarazione per motivi etico/religiosi.

