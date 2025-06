Mense scolastiche, svolta a chilometro zero 

Maggior coinvolgimento delle realtà del territorio che realizzano prodotti d’eccellenza, così da potenziare il km zero, la filiera corta e le produzioni da agricoltura biologica nelle mense scolastiche. Il Comune cerca uno scatto in avanti per migliorare la qualità e la territorialità dei quasi 5 mila pasti al giorno che vengono somministrati agli studenti e ai docenti delle scuole cittadini. E per farlo prova, ancora di più, a lavorare in sinergia con i vari produttori, valorizzando le filiere esistenti e puntando alla nascita di nuove. Va in questa direzione l’incontro di ieri tra gli assessori alla Pubblica istruzione e allo Sviluppo economico Giulia Andreozzi e Carlo Serra e le associazioni di categoria espressione del settore agroalimentare regionale e nazionale.

Chi c’era

All'incontro hanno preso parte Serafino Mura di Coldiretti Sardegna, Andrea Campurra e Fabrizio Tocco per Distretto Sardegna Bio, Beppe Bullegas di Copagri - Confederazione produttori agricoli Cagliari e Ignazio Cirronis presidente del Biodistretto Sud Sardegna e arcipelago del Sulcis. Insieme a loro anche Paola Ugas, referente dell’Unità organizzativa tematica territoriale multifunzionalità e sviluppo rurale Ato 8 per Laore Sardegna e Isabella Ligia, responsabile del servizio Pianificazione strategica della Città Metropolitana.

Standard qualitativi

Si tratta del quarto incontro a tema convocato dall’assessora Andreozzi a partire dallo scorso ottobre, al fine di raccogliere quanti più dati possibile sulla refezione scolastica. Un servizio sensibile, data la giovane età della maggior parte dei suoi fruitori, e strategico, che non rappresenta soltanto un elemento essenziale per garantire il tempo pieno nelle scuole, ma che è anche concreta manifestazione degli standard qualitativi, di sostenibilità e di educazione alimentare che l’Ente pubblico persegue e che intende confermare con la nuova gara, in modo da assicurare l’efficienza dello stesso avuto riguardo di tutti i suoi aspetti.

L’Amministrazione apre quindi il dialogo ai rappresentanti delle filiere produttive di cui il servizio è espressione e ragiona insieme a loro per un maggior coinvolgimento delle realtà del territorio. A tutto questo si accompagna la necessità di prevedere momenti formativi di educazione alimentare che sensibilizzino sulla corretta alimentazione, con percorsi che partano dagli alunni e dalle alunne nelle scuole e arrivino fino alle famiglie.

«Sollevare l’asticella»

Le associazioni di categoria coinvolte si sono mostrate collaborative e concordano sulla necessità, già prospettata dagli assessori, di sollevare l’asticella della qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole apparecchiate nelle scuole, trovando il giusto compromesso con il costo del pasto, che deve essere sostenibile per le famiglie nonostante i fragili equilibri del mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA