Mense scolastiche, sicurezza e qualità 

“Refezione scolastica: tra sicurezza e qualità” è il tema dell’incontro in programma domani, alle 10,30 nell'Aula consiliare del Palazzo civico di via Roma 145. Si tratta di una tavola rotonda con i professionisti e le professioniste del territorio che a vario titolo di occupano di sicurezza e qualità alimentare, educazione nutrizionale e tutela della salute pubblica, convocata dall'assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, Giulia Andreozzi.

La tavola rotonda

Nel corso della tavola rotonda saranno illustrate dai professionisti le competenze in loro possesso e i contributi che potranno offrire a supporto dell'Amministrazione.All’incontro sono invitati a partecipare i referenti del servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl di Cagliari, i rappresentanti dell’Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura Laore Sardegna, insieme all'Unità organizzativa tematica territoriale Multifunzionalità e sviluppo rurale Ato 8, ai docenti di Sanità pubblica e tutela della salute dell’Università di Cagliari, al Nas – Nucleo antisofisticazioni e sanità di Cagliari e ad alcuni rappresentanti della Città Metropolitana.Oltre all’assessora Andreozzi, in rappresentanza del Comune ci sarà anche la dirigente del servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili, Manuela Atzeni.

Per garantire l'informazione e assicurare la partecipazione della cittadinanza, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale istituzionale Youtube del Comune di Cagliari, registrato e pubblicato successivamente sulla stessa piattaforma.

Gli interessati potranno inviare domande e osservazioni agli esperti scrivendo una mail all’indirizzo: mensascolastica@comune.cagliari.it entro il 18 marzo.

