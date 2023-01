Mense scolastiche, servizio sospeso  

Nessun pasto in mensa oggi e domani, il nuovo servizio di ristorazione scolastica viene stoppato per due giorni ancora prima di iniziare. Tutto a causa di un ricorso presentato al Tar da un’azienda esclusa dalla gara d’appalto, che ha innescato una sospensione in forma cautelare decisa dal tribunale per 48 ore al fine di verificare le osservazioni presentate.

Stop improvviso

La comunicazione alle scuole e ai genitori è arrivata sabato a tarda sera. Un fulmine a ciel sereno per mamme e papà alle prese con l’iscrizione dei propri figli al servizio - e il pagamento dei pasti - per il mese di gennaio. In tanti hanno completato l’iter e versato le rette in anticipo tramite l’applicazione nello smartphone, per poi ricevere la notifica della sospensione del servizio. Contemporaneamente il documento è circolato nelle chat di insegnanti e dirigenti scolastici degli istituti quartesi: «L’inizio del servizio mensa è temporaneamente sospeso il 9 e il 10 gennaio in tutti i plessi dei sei Istituti comprensivi», la comunicazione firmata dal dirigente del settore comunale Giuseppe Corongiu che fa riferimento alla decisione contenuta in un decreto urgente del Tar.

Documento indirizzato anche alla Compass group, la ditta che si è aggiudicata il servizio mensa in città per tre anni, inizialmente in partenza oggi ma di fatto si dovrà attendere due giorni prima di iniziare, almeno questo è il periodo di sospensione deciso al momento. Martedì mattina i vertici del settore Pubblica istruzione dovranno presentarsi in tribunale per chiarire le osservazioni segnalate.

Centinaia a disagio