Mense scolastiche promosse con il 6 

Cagliari strappa la sufficienza tra le mense scolastiche. È al 55esimo posto in Italia a quota 79. Un punteggio che indica «un menù sufficiente, ma con ampi margini di miglioramento». È quanto emerge dal nono report pubblicato da Foodinsider, l'osservatorio indipendente che ogni anno monitora lo stato della mensa scolastica in Italia, conducendo rilevazioni e questionari di gradimento in molte città.

L'indagine ha annotato la frequenza, la qualità degli alimenti e l'impatto sull'ambiente dei piatti offerti. Tra le iniziative menzionate nel rapporto spicca per la Sardegna il progetto Mensarda finanziato dall'assessorato regionale dell'Agricoltura e gestito dall'Agenzia Laore insieme all'Anci, nato con l'obiettivo di realizzare una ristorazione collettiva sostenibile a km zero. A livello nazionale, rispetto all'anno precedente, l'analisi del campione, rappresentativo di circa un terzo delle mense scolastiche italiane, registra un miglioramento nel 44% dei menù esaminati, il 29,5% rimane stabile mentre il 20% mostra, per contro, un calo di qualità. Il miglioramento è significativo in quei Comuni che hanno rinnovato le gare d'appalto.

L'indagine mette anche in luce aspetti negativi importanti: aumenta il cibo processato e diminuisce la percentuale di pasto consumata. I maggiori consumi si rilevano nelle scuole dove si fa educazione alimentare, dove ci sono le cucine interne, dove i bambini hanno a disposizione più tempo per il pranzo, dove i refettori sono meno rumorosi, e dove la frutta è servita a metà mattina anziché a fine pasto.

RIPRODUZIONE RISERVATA