Mense scolastiche, la Uil boccia l’appalto 

Il 5 giugno scorso, Con la determinazione 553, il Comune di Assemini ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva per gli anni scolastici 2023/2026, con base d’asta 5,30 a pasto Iva inclusa, cifra che il sindacato UilTucs (turismo e commercio) ritiene insufficiente a garantire un servizio di qualità che tuteli i diritti dei lavoratori impiegati.

Dopo aver appreso che l’unica società partecipante è la “Your way Catering srl”, con sede a Selargius, la UilTucs ha inviato due note all’amministrazione comunale, ponendo due importanti interrogativi: le scelte sono dettate da una mera ottica di risparmio o c’è anche sufficiente attenzione per la qualità del servizio offerto e per i lavoratori?

Dubbi

Silvia Dessì, tesoriera e dirigente sindacale UilTucs Sardegna, con delega al turismo, firmataria delle note, ritiene che «sia il prezzo a base d’asta sia quello offerto appaiano tanto modesti da non consentire il rispetto della clausola sociale prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, e dunque il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché il trattamento dei minimi retributivi». Il fatto che un solo operatore economico abbia partecipato alla gara – prosegue – «conferma i nostri dubbi», con esplicito riferimento alla “Your way Catering Srl”.

Come viene sottolineato, la società in questione «è stata recentemente esclusa da altre gare e/o appalti in corso».

Si tratta nello specifico delle procedure indette dai Comuni di Elmas e Macomer che hanno escluso la “Your way Catering Srl” ritenendola – si legge nelle determine – non idonea, non solo per l’assenza di uno “storico professionale”, ossia per non aver maturato sufficiente esperienza nel settore a causa della sua recente costituzione, ma anche per le vertenze pregresse con i suoi lavoratori, il cui effettivo adempimento non è stato dimostrato.

Comune attento

Il sindaco Mario Puddu chiarisce che l’amministrazione ha un occhio attento su questa delicata questione che riguarda la salute e il benessere dei bambini, che hanno diritto a pasti non solo sufficienti ma anche di qualità garantita: «Premettendo che quando ci siamo insediati il bando era già stato pubblicato, su una base d’asta su cui noi non potevamo intervenire, sarà comunque di primaria importanza da parte nostra vigilare sulla corretta esecuzione del servizio».

