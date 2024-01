Mense scolastiche, cibo sotto accusa 

Il mercoledì, per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, è il giorno peggiore a mensa: fusilli al ragù, patate al forno e frutta. La settimana successiva, pizza margherita (come ieri, nella foto accanto), cruditè di finocchi e carote e frutta; un mercoledì al mese, infine, piadina romagnola (preconfezionata) con prosciutto cotto e formaggio, di nuovo carote e una frutta. «Immangiabile». Il cibo servito nelle mense della scuola dell'infanzia e primaria della città è di nuovo al centro delle polemiche: i genitori lamentano, da tempo, porzioni scarse, preparazioni stracotte e collose, pietanze uniche non perfettamente bilanciate dal punto di vista nutrizionale che, soprattutto, non permettono alternative. Adesso, non bastasse, anche la paura che alcuni alimenti confezionati (vedi la piadina) che contengono alcol etilico (utilizzato nella conservazione degli alimenti) possano non essere indicati per i bambini (che hanno tra i 3 anni e i 10). Sotto accusa finisce il nuovo “menù sperimentale” adottato dal Comune lo scorso novembre che sostituisce quello (altrettanto contestato) che veniva proposto dal 2022.

I dubbi

«Al di là del fatto che ci sono cibi surgelati e preconfezionati, il nuovo menù non ha il timbro della Asl nè quello di un nutrizionista», dice Antonello Carai, presidente di consiglio di istituto della Giusy Devinu. «È tutto regolare?», domanda. «Sì», risponde l’assessora all’istruzione Marina Adamo. «Trattandosi di un menù sperimentale, non è obbligatorio il timbro della Asl. Esiste, inoltre, una figura, il dec, direttore dell'esecuzione del contratto, che controlla tutto l’appalto, quindi anche il cibo che viene servito, e si avvale di figure esperte, un tecnologo alimentare, per la parte specifica dell’haccp».

Il paradosso

La vicenda appare come un grande paradosso: la scelta del nuovo menù da parte dell’amministrazione è stata fatta per cercare di limitare i disagi e le proteste scoppiate attorno al menù vecchio. E invece nuovi disagi e nuove proteste. Inevitabile, se oltre al cibo freddo e scotto si serve a bambini di sei anni un’arancia da pulire con posate di plastica. «I bambini non riescono a mangiarla», dicono i genitori. «In più di una occasione, fin dallo scorso novembre, abbiamo manifestato dubbi e perplessità all’amministrazione sul nuovo menù», dice ancora Carai, «finora nessuna risposta se non la possibilità di esporre problemi e preoccupazioni in commissione istruzione, la settimana scorsa», guidata da Giorgio Cugusi. «La scelta del piatto unico è penalizzante per molti bambini», sottolinea Nicola Sulis, presidente del consiglio di istituto della scuola Satta e membro della commissione mensa. «Vero che il menù deve essere variegato, ma la scelta di alcune pietanze, come la minestra ai legumi, andrebbero ripensate. I bambini non le mangiano». «La qualità del cibo delle mense scolastiche continua a essere molto bassa», sottolinea Donatella Masala, docente alla scuola Satta. «Purtroppo siamo abituati a questi standard e basta poco per accontentarci. Invece non dovrebbe essere così, parliamo sempre di alimentazione di bambini».

Il Comune

L’amministrazione è già al lavoro per adottare gli opportuni aggiustamenti. Dice l’assessora Adamo: «A metà novembre abbiamo avviato il nuovo menu, sperimentale, su 4 settimane. A dicembre sono state chiuse le scuole. A gennaio, al rientro, abbiamo avviato la customer satisfaction», dei questionari, «per valutare il riscontro da parte dei bambini. Nel mese in cui è stato avviato il menu, il tecnologo alimentare ha calcolato le percentuali di scarto. A stretto giro avremo tutti i risultati del gradimento, dopodiché verificheremo i piatti da cambiare. A menu definito potremo chiedere la vidimazione da parte del Sian», il servizio igiene alimentare della Asl, «fermo restando che tuttavia non vi è alcun obbligo da normativa».

