Mense scolastiche, cibi sotto accusa 

La foto di quella piadina prosciutto cotto, formaggio e muffa finita nel piatto di una bambina della scuola primaria Satta circola da diversi giorni nelle chat di Whatsapp dei genitori. Ed è arrivata, immediatamente, anche sul tavolo dell’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi. «È un fatto inaccettabile, bisogna controllare piatto per piatto per evitare situazioni di questo tipo». Il paradosso è che la piadina riportava sulla confezione la scadenza di febbraio 2025. «Per lunedì è stata già fissata una riunione straordinaria con la società che gestisce il servizio mensa e il dec», il direttore di esecuzione del contratto.

ll cibo servito nelle mense della scuola dell'infanzia e primaria della città è di nuovo al centro delle polemiche: pasta olio e parmigiano stracotta, risotto alla zafferano o alla zucca colloso, hamburger da cui spunta ogni tanto un piccolo ossicino. I bambini si lamentano e i genitori protestano. Perché il pranzo a scuola mette tutti in disaccordo.

Il caso

Stavolta a far saltare sulla sedia le famiglie è una piadina preconfezionata servita mercoledì scorso a una bimba del Satta. Una premessa è subito doverosa: appena accorti della muffa, dall’istituto scolastico (da sempre una scuola pro attiva verso la salute dei bambini) è partita subito la segnalazione al Comune. Sotto accusa la società che gestisce il servizio mensa. «Quella piadina non ci doveva arrivare», dice Nicola Sulis, presidente del Consiglio di istituto del Satta e membro della commissione mensa. Se è vero che può succedere che un piadina, con scadenza regolare, possa avere della muffa perché si tratta di un cibo “fresco”, «quello che non deve succedere è che quel cibo finisca nel piatto alla mensa. Significa che non c’è stato un adeguato controllo da parte di chi svolge il servizio», aggiunge. E ancora: «Era stato promesso che il menu sarebbe stato rivisto. La piadina, per esempio, avevamo chiesto di sostituirla, cosi come le frittate che sono mattonelle umide con vapore acqueo. Ancora non è stato fatto niente».

Il malessere

I gusti dei bambini sono chiari. Ma poi vanno aggiunti il parere dei nutrizionisti e le proteste delle mamme. Su prezzi, qualità e servizio della refezione scolastica. «Nella scuola materna Ada Negri in via Castagne Vizza da settembre hanno chiuso la cucina perché i bambini sono pochi e non conviene pagare una cuoca per 17 bambini, 3 insegnanti e 2 collaboratrici, di conseguenza la società vincitrice dell’appalto porta i pasti nella nostra scuola, ma i pasti vengono cucinati la mattina e arrivano a scuola verso le 11 e quando i bambini vanno a pranzo alle 12. Risultato: il cibo è freddo o scotto, la frutta cruda, di conseguenza immangiabile come tutto il resto e questo porta i bambini a tornare a casa affamati. Chiediamo la revisione del menù e una soluzione idonea e dignitosa per bimbi così piccoli», scrive una mamma che ha il figlio in quella scuola.

Il Comune

Il malessere, insomma, è diffuso. Il Comune lo sa, tanto è vero che un mese fa l’assessora Andreozzi ha convocato una riunione con le famiglie alla Mem proprio per raccogliere disagi e proteste e valutare, con gli uffici, interventi correttivi. «C’è un appalto in essere, quindi cambiamenti veramente significativi saranno possibili con il nuovo appalto, il prossimo anno. Nel frattempo, quello che si può fare, e lo stiamo facendo quotidianamente, è chiedere maggiore attenzione alla qualità e intervenire sul menù, ma non può avvenire da un giorno all'altro», spiega ancora l’assessora. Che conclude: «Subito dopo la riunione del 23 ottobre abbiamo avviato monitoraggi frequenti sulle pietanze, per conoscere gli scarti», cioè cosa mangiano e cosa non mangiano i bambini, «al fine di decidere le variazioni da apportare al menù. Detto questo, pretendiamo subito un monitoraggio più puntuale sui cibi serviti nelle mense scolastiche da chi gestisce il servizio».

