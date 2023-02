Mense, nominati i rappresentanti del comitato di controllo 

Anche quest’anno a vigilare sui pasti distribuiti nelle scuole ci sarà il Comitato mensa. L’organo collegiale ha infatti il compito di controllare il servizio di ristorazione scolastica negli Istituti comprensivi cittadini. Come sempre è formato da due rappresentanti dei genitori di ciascun istituto, un rappresentante del Comune e un rappresentante degli organi collegiali per ogni scuola interessata (dirigente, docente, collaboratori).

Per l’istituto comprensivo 1 sono stati nominati: Loredana Cristina Netedu e Federica Ruggeri come rappresentanti dei genitori e Elisabetta Pisano rappresentante collegiale. Per l’istituto comprensivo 2 ci saranno Stefano Cossu e Giulia Esu per i genitori e Michela Bodano per la scuola. La lista dei genitori comprende poi Silvia Cara e Anna Porcu per l’istituto comprensivo 3, Silvia Lucia Piparo e Giovanna Zarcone per il 4, Maurizio Manco e Manuela Obinu per il 5, Camilla Califano e Marilisa lo Prejato per il 6. I rappresentanti degli organi collegiali sono invece Marina Atzeni per l’istituto comprensivo 3, Karine Pinna per il 4, Claudia Murgia per il 5 e Paolo Atzei per il 6. In rappresentanza del Comune è stato nominato il dirigente del Settore Cultura Giuseppe Corongiu.

