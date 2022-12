Mense, il pranzo si paga sull’App 

Priorità per i prodotti di produzione biologica, con un vero e proprio piano di educazione alimentare e piatti dedicati per chi ha intolleranze. Non solo: il gruppo di imprese dovrà provvedere alla riscossione dei proventi per i pasti, versati dalle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

In questi giorni Comune e gruppo di imprese che si è aggiudicato l’appalto - Compass Group e Catering+ - sta definendo gli ultimi dettagli in vista dell’avvio del nuovo servizio dopo le vacanze di Natale. In primo piano la qualità del cibo destinato ogni giorno a circa 2mila bambini, senza gravare sulle tasche dei genitori: il costo medio di ogni singolo pasto resta fermo a 5,50 euro circa, senza rincari rispetto al precedente appalto. «Abbiamo calmierato i prezzi senza rinunciare alla qualità, e facilitato l’interazione con le famiglie con l’introduzione di nuove tecnologie che consentiranno una gestione del servizio a portata di clic», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

Tutto pronto per il nuovo appalto della mensa scolastica, in partenza dal 9 gennaio. Prodotti biologici e svolta digitale per i genitori degli studenti che frequentano le Elementari e le Medie quartesi: il pasto si potrà infatti prenotare e pagare tramite applicazione sul telefonino - ComunicApp - ma anche disdire all’ultimo in caso di assenza dell’alunno.

Tutto pronto per il nuovo appalto della mensa scolastica, in partenza dal 9 gennaio. Prodotti biologici e svolta digitale per i genitori degli studenti che frequentano le Elementari e le Medie quartesi: il pasto si potrà infatti prenotare e pagare tramite applicazione sul telefonino - ComunicApp - ma anche disdire all’ultimo in caso di assenza dell’alunno.

Le novità

In questi giorni Comune e gruppo di imprese che si è aggiudicato l’appalto - Compass Group e Catering+ - sta definendo gli ultimi dettagli in vista dell’avvio del nuovo servizio dopo le vacanze di Natale. In primo piano la qualità del cibo destinato ogni giorno a circa 2mila bambini, senza gravare sulle tasche dei genitori: il costo medio di ogni singolo pasto resta fermo a 5,50 euro circa, senza rincari rispetto al precedente appalto. «Abbiamo calmierato i prezzi senza rinunciare alla qualità, e facilitato l’interazione con le famiglie con l’introduzione di nuove tecnologie che consentiranno una gestione del servizio a portata di clic», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

Priorità per i prodotti di produzione biologica, con un vero e proprio piano di educazione alimentare e piatti dedicati per chi ha intolleranze. Non solo: il gruppo di imprese dovrà provvedere alla riscossione dei proventi per i pasti, versati dalle famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

I pagamenti

Con la nuova gestione cambia quindi il sistema di pagamento del servizio. Mamme e papà degli studenti potranno infatti interagire sia dal “Portale Genitori" che dall’app per smartphone, già utilizzata da altre pubbliche amministrazioni e studiata in modo da essere facile e intuitiva: i genitori da gennaio avranno la possibilità di effettuare il versamento delle rette direttamente con il telefonino, scegliendo l’importo di ricarica con Pago Pa, oppure da pc tramite l’avviso di pagamento generato con QR code. «Sono in consegna nelle scuole le lettere con le credenziali di accesso che permetteranno ai genitori di visualizzare il proprio profilo e l’anagrafica dello studente, e avere accesso a diverse funzionalità, come la possibilità di prenotare un pasto speciale, ad esempio in bianco per motivi di salute, oppure disdirlo per il giorno di assenza», spiega l’assessora. Ci sarà una lavastoviglie in ciascuna mensa, mentre i pasti arriveranno dal centro cottura di Sestu, dove di recente il Comune ha fatto un sopralluogo e verificato professionalità e pulizia.

Inoltre a breve verrà aperto anche uno sportello dedicato al piano terra del palazzo comunale di via Porcu, attivo il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. «Già in questi giorni i genitori troveranno nel sito istituzionale il manuale di utilizzo e un’infografica», aggiunge l’assessora Carta, «affinché durante le festività possano prendere confidenza con il nuovo sistema e il rientro dalle vacanze sia ottimale sotto tutti i punti di vista».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata