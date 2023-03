Mense, il Nas “promuove” la ditta 

«Abbiamo un grosso buco per quanto riguarda le morosità. A gennaio i morosi erano 456 adesso sono 175. Stiamo migliorando ma il buco c’è ancora», spiega la responsabile del servizio della Catering Più, Tanya Molia, «ieri su 1367 prenotazioni, 62 risultavano seduti in mensa senza avere pagato. La questione è che se io ho 20 pasti prenotati, ne mando 20 ma se poi a tavola ci sono 30 bambini succede che le maestre dividono il cibo tra tutti ed è per questo che le porzioni risultano ridotte, come è stato lamentato». Detto ciò, prosegue, «tutto il problema delle grammature nasce da questo fatto. Occorre una collaborazione con le direzioni scolastiche per risolvere la questione».

I cibi distribuiti nelle mense delle scuole cittadine sono «freschi e di qualità». Lo hanno stabilito i carabinieri del Nas che ieri, a sorpresa, hanno effettuato un’ispezione a Sestu nelle cucine della Catering Più srl che insieme alla Compass gestisce il servizio mensa in città.

I controlli sono arrivati a seguito delle proteste di diversi genitori che criticavano la qualità dei pasti distribuiti ai loro figli, ma soprattutto le quantità, ritenute non sufficienti. Quattro fogli di verbale dei Carabinieri per la tutela della salute hanno scongiurato ogni problema, per quanto riguarda la preparazione e la qualità dei cibi, dalla pasta alla frutta.

La ditta

Collaborazione

Per quanto riguarda le proteste relative alla frutta, «si sono lamentati per le banane troppo verdi. Un inconveniente, dovuto a una svista dell’autista, che è stato subito risolto». Resta il fatto che, «nella somministrazione dei cibi dobbiamo attenerci alle tabelle dell’Asl. Ma siamo disponibili a qualsiasi variazione. Il Comitato Mensa ci ha proposto un menù che adesso faremo visionare all’Asl . Noi siamo favorevoli a qualunque proposta».

Il Comitato mensa

E infatti nei giorni scorsi è stato proprio il Comitato mensa, l’organo di controllo costituito da genitori, docenti e rappresentanti delle scuole e del Comune, a contattare le ditte a seguito delle proteste dei genitori. «Ci è stata fatta più di una segnalazione», spiega il presidente del Comitato mensa Maurizio Manco, «e abbiamo subito avviato tutte le verifiche del caso, che comportano ovviamente tempo, perché stiamo parlando di 6 istituti comprensivi per 18 scuole». Di fatto prosegue, «rispetto al passato, abbiamo trovato delle ditte molto aperte e collaborative, con grande apertura mentale anche ad attuare variazioni di menù». Che non significa cambiare i cibi, stabiliti appunto dalle tabelle Asl, «ma rimodulare il menù in modo da risultare più appetibile. Ad esempio abbiamo chiesto di evitare accostamenti come zuppa e pesce lo stesso giorno perché i bambini non gradiscono». E inoltre, «anziché ad esempio dare due volte a settimana brodo o minestrone, ridurlo a una sola volta».

I problemi

Oltre a questo prosegue Manco, «abbiamo segnalato altri problemi che sono già stati risolti come sostituire il kiwi con lo yogurt o ridurre le dimensioni della carne che risultava troppo grande come pezzatura e comportava più difficoltà ad essere tagliata. Ripeto noi puntiamo soprattutto sull’appetibilità ed è su questo che ci stiamo battendo».

Anche i rappresentanti del Comitato mensa, come ad esempio Giulia Esu dell’istituto comprensivo 4, sottolineano le porzioni scarse, «perché appunto molti bambini sono in mensa senza prenotazione e i pasti portati ovviamente per chi ha prenotato, vengono divisi tra tutti. Ci sono indubbiamente delle cose da rivedere e noi ci stiamo muovendo per fare tutte le verifiche necessarie».

