Mense da premio, Comune in vetta a Norimberga 

Nuoro si afferma come modello di innovazione e sostenibilità in Europa, ricevendo un importante riconoscimento durante Biofach, la principale fiera internazionale dedicata al biologico, svoltasi a Norimberga dall’11 al 14 febbraio.

Una sessione speciale ha celebrato le migliori pratiche europee in materia di ristorazione scolastica sostenibile. Tra i protagonisti il progetto europeo SchoolFood4Change, finanziato dal programma Horizon 2020, di cui il Comune è partner. Nuoro è stata premiata tra le 10 città europee per le buone pratiche nella promozione di pasti scolastici sostenibili, salutari e di qualità, ottenendo i titoli di “pioniere dei dialoghi di mercato” e “miglior esordiente”. Il riconoscimento è stato assegnato per i modelli innovativi nella ristorazione scolastica, volti a migliorare la qualità dei pasti e ridurre l’impatto ambientale. Nuoro ha ottenuto il riconoscimento per il coinvolgimento degli stakeholder, attraverso la consultazione preliminare di mercato dal 21 marzo 2023, passaggio chiave per la gara d’appalto della ristorazione scolastica, per l’impronta green del servizio di ristorazione, rinnovato nel 2024 curando qualità alimentare, riduzione dell’impatto ambientale, lotta agli sprechi, prodotti locali ed educazione alimentare.

