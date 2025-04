Mensa sporca, sanzionata la nuova ditta  

Disservizi nella mensa scolastica di Quartucciu: il Comune ha applicato una penale da 1500 euro alla ditta incaricata del servizio. La motivazione è «la mancata o parziale effettuazione delle operazioni di pulizia e sanificazione presso i refettori, il centro di cottura e gli ambienti ad essi annessi». Il provvedimento, firmato dalla responsabile del settore Affari Generali, Sociali e Culturali, Tiziana Rosas, fa riferimento a una segnalazione arrivata l’11 marzo, alla quale era seguita una richiesta di chiarimenti rivolta alla ditta. In assenza di giustificazioni sufficienti, è stata applicata la sanzione. Dal 7 gennaio, alla ripresa dalle vacanze natalizie, il servizio per la ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è stato affidato a una nuova ditta. La settimana scorsa il Comune ha anche indetto una manifestazione d'interesse per i genitori che volessero partecipare ai sopralluoghi di controllo del servizio.

