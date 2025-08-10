VaiOnline
Tortolì.
11 agosto 2025 alle 00:24

Mensa scolastica, via all’appalto 

Il Comune spenderà quasi due milioni per oltre 76 mila pasti l’anno 

A Tortolì è l’estate degli appalti più ricchi. In vetrina ci sono la mensa scolastica, uno tra i servizi più onerosi nel bilancio comunale, e il canile di Monte Attu. Gli appalti verranno aggiudicati rispettivamente per due anni (con opzione di rinnovo per altre due annualità) e tre. Affari che sfondano il tetto dei 2 milioni di euro. Sono due dei servizi che si rivolgono a un’ampia fascia della popolazione. In particolare, si stima che la mensa scolastica, in cui vengono serviti anche prodotti a chilometri zero, coinvolgerà 435 alunni iscritti nei sette plessi (infanzia e primaria) dove, probabilmente dal 29 settembre, verrà garantita la somministrazione annuale di 76.653 pasti.

La mensa

Per il servizio mensa previsti 1,8 milioni di euro per il prossimo biennio, ma chi vincerà potrà anche confidare nell’opzione di un rinnovo per altre due annualità. «Il servizio di ristorazione - spiegano dal palazzo di via Garibaldi - riveste particolare interesse e valore sia per l’amministrazione, sia per gli utenti e le loro famiglie e deve perseguire diverse finalità, fra cui garantire qualità e sicurezza dalla fase di approvvigionamento delle derrate alimentari, alla fase di somministrazione del pasto nonché a quella di allestimento e pulizia dei locali». In cima ai criteri del bando anche la promozione della filiera corta, così da confezionare un menù ricco di prodotti a chilometri zero: «È necessario promuovere l’utilizzo di prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta, di produzione biologica, tipici e tradizionali nonché quelli a denominazione di origine certificata». Anche perché, in sinergia con l’Asl Ogliastra, si vuole offrire un servizio che assicuri una corretta dieta alimentare. «Bisogna incentivare corrette e sane abitudini alimentari attraverso il miglioramento dei pasti a scuola e il coinvolgimento dei genitori con iniziative di comunicazione», dicono dal Comune.

Il canile

È di 207 mila euro l’importo complessivo del servizio di gestione del canile per l’intera durata dell’appalto. Chi se lo aggiudicherà si farà carico della struttura per i successivi trentasei mesi. Il servizio comprende l’attività di ricovero, custodia, sostentamento, cure sanitarie degli animali (cani e gatti), raccolta delle spoglie, schedatura, tenuta e manutenzione ordinaria dei locali.

