Mensa scolastica, sit-in dei lavoratori 

Si sono presentati sotto il Municipio, armati di bandiere e fischietti, per chiedere a gran voce le nuove assunzioni degli addetti alla mensa scolastica senza tagli agli stipendi.

Un grido d’allarme - con tanto di sit-in organizzato ieri mattina in via Istria - condiviso dalle tre sigle sindacali - Uil, Cgil e Cisl - sul piede di guerra dopo il passaggio di consegne con il nuovo appalto di ristorazione nelle scuole di Selargiu - che durerà un anno - dalla Elior spa alla Your way catering.

I timori

Il rischio - a detta delle organizzazioni sindacali - è che ci possa essere un drastico taglio delle ore, e quindi dello stipendio mensile per ciascun lavoratore assunto con il vecchio appalto concluso pochi mesi fa.

Dalla cuoca che dovrebbe passare dal full time ad un contratto di mezza giornata, ai due autisti, stesso discorso per le altre addette alla mensa che «non verranno assunte con il monte ore riconosciuto dopo una vertenza con l’altra azienda», spiega Silvia Dessì, rappresentante della Uil. «La nuova ditta si rifiuta di sottoscrivere il verbale di cambio gestione previsto dal contratto collettivo nazionale che prevede l’assorbimento del personale riportato nell’elenco dell’azienda uscente», dice.

Le perplessità

Dubbi anche sul costo del pasto proposto nell’offerta tecnica della nuova ditta che si è aggiudicata l’appalto, 5 euro e 49 centesimi. «Abbiamo qualche perplessità sul fatto che con l’importo con il quale si sono aggiudicati l’appalto si riesca a garantire l’acquisto degli alimenti e il mantenimento del personale», sostiene Silvia Dessì della Uil, accompagnata ieri da un gruppo di lavoratori e dai rappresentanti delle altre due sigle sindacali mobilitate, Nella Milazzo, della Cgil, e Giuseppe Atzori della Cisl.

L’incontro col sindaco

A fine mattina l’incontro dei rappresentanti sindacali e lavoratori con il sindaco Gigi Concu. «Gli uffici stanno monitorando la situazione e analizzando tutti i documenti affinché la clausola sociale venga rispettata sulla base delle richieste contenute nella gara d’appalto e l’offerta fatta dall’azienda», assicura il sindaco. «Sino a quando non sarà chiarito tutto il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto non verrà firmato». Parole che hanno rassicurato la delegazione sindacale. «Auspichiamo che gli impegni assunti dal sindaco portino a una risoluzione positiva della vertenza», il commento.

Sit-in anche ad Assemini

Problema che riguarda anche le scuole di Assemini, dove nel pomeriggio si è tenuto un sit-in analogo sempre davanti al Municipio. «Vigileremo affinché i diritti dei lavorati vengano rispettati», conclude Dessì, «se così non dovesse essere ci attiveremo per portare avanti tutte le opportune iniziative di lotta sindacale».

