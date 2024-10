Mensa scolastica, riaperte le iscrizioni 

Con l’avvio del servizio mensa giovedì scorso, le scuole cittadine tornano alla normalità, anche se non per tutti gli alunni e le alunne. Il servizio è stato attivato nella scuola primaria di via Guspini e nell’infanzia di via Piria, in via Verdi e in via Montespada, coinvolgendo circa 160 bambini su un totale di 200 iscritti al tempo pieno. Questo perché ci sono ancora delle famiglie non hanno completato l’iscrizione nei tempi stabiliti.

«Nonostante i diversi solleciti e la pubblicazione del bando per l’iscrizione degli alunni al servizio mensa, non tutti hanno provveduto per tempo», spiega l’assessora alla pubblica istruzione, Elisabetta Contini. «Questo ha comportato che alcuni bambini non abbiano potuto usufruire della mensa e i genitori li hanno dovuti portare via da scuola durante l’ora del pranzo, per poi farli tornare per proseguire le lezioni».

La questione però non riguarda solo chi ha dimenticato di iscriversi, ma anche chi ha deciso di non farlo. «Altri, invece, per scelta non usufruiscono del servizio, pur frequentando il tempo pieno», prosegue l’assessora. Per dare una possibilità a chi è rimasto escluso, il Comune ha così deciso di riaprire i termini per le iscrizioni. «Abbiamo riaperto le iscrizioni. I ritardatari potranno iscriversi e, dopo due giorni lavorativi, usufruire del servizio mensa senza problemi», assicura Contini.Infine, per migliorare la comunicazione e rendere il processo più fluido, l’assessorato ha anche attivato un canale WhatsApp dedicato, che consentirà alle famiglie di ricevere aggiornamenti in tempo reale.

