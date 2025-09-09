«Mensa scolastica, regolamento datato» 

«La mensa scolastica riapre con un regolamento datato, che ignora le modifiche richieste dai consiglieri». La denuncia arriva da un’interpellanza degli esponenti della minoranza Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao.

Nei giorni scorsi il Comune ha aperto le iscrizioni al servizio di refezione scolastica dell’Istituto Comprensivo La Marmora, c’è tempo fino al 30 settembre. Ma a regolare il servizio è ancora un regolamento risalente al 2018, considerato vecchio e troppo stringente, che non consente ai genitori visite a sorpresa alla mensa per verificarne il corretto funzionamento. Dunque da rivedere. «A giugno 2021 la Commissione pubblica istruzione ha restituito un nuovo regolamento condiviso tra maggioranza, minoranza e rappresentanti dei genitori, ma non è mai stato approvato», spiegano i consiglieri. «È stato l’unico documento licenziato da una commissione nella scorsa consiliatura, anche grazie al presidente Alessio Locci che si è reso disponibile a condividerlo coi rappresentanti dei genitori. Chiediamo che sia nuovamente portato all’attenzione dei consiglieri al fine di licenziarlo e approvarlo. Lo scopo delle commissioni non è solo quello di ratificare atti della Giunta, ma con questa amministrazione non c'è possibilità di intervento».

