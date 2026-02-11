Mensa scolastica,  partiti gli interventi 

Altro passo importante nel percorso di modernizzazione delle scuole. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova sala mensa della Primaria di via Eleonora d’Arborea, un intervento finanziato con 566mila euro provenienti dal Pnrr. «Si tratta di un’opera importante – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu – con la nuova struttura che sorgerà accanto all’attuale caseggiato, in un’area di 300 metri quadrati».

ll progetto prevede ambienti moderni e funzionali: una sala refezione ampia e luminosa, servizi igienici adeguati e tutti gli spazi di supporto necessari. La mensa potrà accogliere fino a 180 bambini, mentre i tempi di costruzione sono stati fissati in circa tre mesi, con l’obiettivo di renderla operativa all’inizio del prossimo anno scolastico.

Proseguono intanto anche i lavori nel complesso scolastico di via Roma, dove è in fase di completamento un’altra nuova sala mensa, la cui consegna è prevista entro la fine del mese per un costo di 205mila euro. «Questi due interventi – sottolinea Grussu – rappresentano un ulteriore passo avanti nel processo di ammodernamento delle nostre scuole. L’obiettivo è offrire ambienti accoglienti, sicuri e didatticamente adeguati, in linea con le esigenze di una scuola moderna e inclusiva». Il vicesindaco ribadisce l’importanza di investire nelle strutture frequentate quotidianamente dai più giovani: «Siamo convinti che i nostri studenti abbiano il diritto di crescere e imparare in edifici sicuri, funzionali e al passo con i tempi». ( s.c. )

