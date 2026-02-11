VaiOnline
Terralba.
12 febbraio 2026 alle 00:29

Mensa scolastica,  partiti gli interventi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Altro passo importante nel percorso di modernizzazione delle scuole. Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova sala mensa della Primaria di via Eleonora d’Arborea, un intervento finanziato con 566mila euro provenienti dal Pnrr. «Si tratta di un’opera importante – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Grussu – con la nuova struttura che sorgerà accanto all’attuale caseggiato, in un’area di 300 metri quadrati».

ll progetto prevede ambienti moderni e funzionali: una sala refezione ampia e luminosa, servizi igienici adeguati e tutti gli spazi di supporto necessari. La mensa potrà accogliere fino a 180 bambini, mentre i tempi di costruzione sono stati fissati in circa tre mesi, con l’obiettivo di renderla operativa all’inizio del prossimo anno scolastico.

Proseguono intanto anche i lavori nel complesso scolastico di via Roma, dove è in fase di completamento un’altra nuova sala mensa, la cui consegna è prevista entro la fine del mese per un costo di 205mila euro. «Questi due interventi – sottolinea Grussu – rappresentano un ulteriore passo avanti nel processo di ammodernamento delle nostre scuole. L’obiettivo è offrire ambienti accoglienti, sicuri e didatticamente adeguati, in linea con le esigenze di una scuola moderna e inclusiva». Il vicesindaco ribadisce l’importanza di investire nelle strutture frequentate quotidianamente dai più giovani: «Siamo convinti che i nostri studenti abbiano il diritto di crescere e imparare in edifici sicuri, funzionali e al passo con i tempi». ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia