«Mensa scolastica, pagare è difficile» 

Refezione scolastica, a Sanluri è caccia agli evasori: i genitori non pagano la mensa dei figli e nelle casse del Comune mancano all’appello 55mila euro solo per l’anno scolastico 2024-2025. Un dato ormai cristallizzato: da qualche anno le rette non pagate oscillano sulla stessa cifra (erano 50mila l’anno scorso). L’amministrazione si è già attivata per il recupero delle somma tramite un sollecito alle famiglie interessate, circa 150, rispetto a quasi 350 nuclei interessati fra la scuola materna e la primaria, e da molti papà e mamme elencati fra i morosi è arrivata una risposta singolare: «Non siamo evasori, semplicemente troviamo difficoltà a pagare online».

Le proteste

Dunque evasori per colpa di chi ancora non ha dimestichezza con la tecnologia, in questo caso con internet e il portale PagoPa, oppure semplicemente una scusa per consumare il pasto a spese di altri? Comunque sia, le lamentele sono arrivate in Comune. «Non ho mai pensato – racconta un papà, di cui non riveliamo le generalità a tutela del figlioletto – di addossare il costo alle casse pubbliche. Il fatto è che ogni qualvolta, di norma ogni mese, accedo al pc con la volontà di saldare il conto del pasto consumato del mio bambino tramite internet, alla pagina web del programma mensa, con l’utilizzo di uno specifico account utente, mentre procedo a registrare i dati secondo la modalità suggerite, a un tratto si blocca e mi riporta al punto di partenza. Dopo anche 10 tentativi, confesso, mi arrendo».

Stesso discorso da parte di una mamma: «Premetto di non avere molta dimestichezza con pagamenti online. Le notizie divulgate sulle fregature cui si potrebbe andare incontro per un errore su internet spesso mi hanno bloccato».

Forse per questo fra i morosi figurano famiglie benestanti: forse distratte, certo inconsapevoli del danno arrecato a chi è costretto a pagare anche per loro.

«Problema da risolvere»

Dubbi, perplessità e precauzioni sono arrivate all’attenzione degli amministratori. «Ho ricevuto diverse lamentele – ammette il consigliere con delega ai tributi, Massimiliano Paderi – in merito alle difficoltà riscontrate per pagare la refezione scolastica attraverso il portale del sito istituzionale dell’ente. Verificato che l’operazione non è facile per tutti, il problema va risolto. Il primo passo sarà semplificare al massimo la procedura. Rinnovo l’invito ai genitori di recarsi allo sportello dell’ufficio Tributi: a nessuno verrà negata la possibilità di pagare con sistemi alternativi, lo stesso personale seguirà la procedura. Indipendentemente dai soldi – aggiunge Paderi – è un segnale per la cittadinanza: devono pagare tutti altrimenti il servizio non è sostenibile». E poi sarebbe ingiusto ignorare l’agevolazione del Comune sulla mensa scolastica: 200mila euro, fondi pubblici utilizzati per pagare la metà del costo giornaliero del pasto di 6,09 euro, per intero solo ai non residenti. Per chi abita in città, le tariffe approvate dal Consiglio vanno da 2,80 a 3,90 euro a pasto in base al proprio Isee, la più bassa da 0 a 14 mila euro, l’ultima oltre i 18 mila euro. La scadenza per l’iscrizione dei nuovi alunni è fissata per il 14 settembre.

