Mensa scolastica, nuove tariffe «Zero sconti a chi può pagare» 

Da 60 a 85 centesimi: è l’aumento del costo della mensa scolastica per i bambini dell’infanzia e per gli alunni della primaria di Sanluri. Le famiglie dei più piccoli con l’Isee da 0 a 14.650 euro passano dal costo del pasto di 2.20 a 2.80 euro, i nuclei che dichiarano dai 14.650,01 ai 18 mila da 2.40 ai 3 euro, oltre tale somma il balzo è di 85 centesimi. Per gli alunni della primaria, seguendo le stese fasce di reddito, l’aumento va da un minimo di 57 a un massimo di 60 centesimi. I non residenti pagano il costo intero di 6.50 euro. La differenza per gli abitanti della cittadina la paga il Comune con fondi propri di bilancio di 192 mila euro, una cifra che aiuta in particolare le fasce più bisognose applicando una tariffa fra le più basse del Medio Campidano. In caso di necessità, si potrà chiedere un “menu speciale” per motivi di salute, per ragioni religiose, culturali e nei casi di vegetarianismo. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 20 settembre. «I costi – ricorda il sindaco Alberto Urpi – aumentano in base all’Istat. Il nostro sostegno resta a 360 gradi. Una cosa è certa: di fronte alle difficoltà estreme non lasceremo i bambini digiuni. Ma non facciamo sconti a chi può pagare. È una questione di giustizia sociale».

Resta il caso delle 70 famiglie morose per le quali il servizio non sarà disponibile fino alla regolarizzazione del pagamento: hanno ancora tempo per saldare il conto di 80 mila euro prima che nei loro confronti venga attivato l’iter per la riscossione coattiva. ( s. r. )

