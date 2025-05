Mensa scolastica, mamme contro i prof 

Si rinnova anche quest’anno lo scontro tra l’amministrazione comunale di Decimomannu e la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”. La contesa riguarda la durata del servizio mensa dedicato agli alunni dai 3 ai 5 anni della scuola dell’Infanzia di via Petrarca: il Comune ha firmato l’appalto fino al 28 giugno, la scuola vuole invece sospendere il servizio due settimane prima. Di ufficiale, per ora, c’è solo una comunicazione inviata dalla dirigente scolastica Giuliana Angius alla sindaca Monica Cadeddu, nella quale viene accennata la volontà di chiudere la mensa a metà giugno. Il motivo? Il caldo e il calo degli alunni presenti nelle classi. Ma l’ultima parola spetta al consiglio d’istituto che si riunirà domani pomeriggio.

Il malcontento

Ad usufruire della mensa sono alcune sezioni della Secondaria di primo grado, della Primaria e dell’Infanzia. Soprattutto per i 136 alunni dell’asilo il servizio è particolarmente importante: le lezioni termineranno il 28 giugno e fare a meno di alcune settimane della mensa, con la conseguente uscita anticipata, non fa piacere soprattutto alle famiglie composte da genitori entrambi lavoratori.

La decisione finale spetta all’organo scolastico. «Anche quest’anno - ha commentato Tania Cirina, 38 anni - la componente dei genitori porterà avanti la battaglia affinché venga erogato il servizio fino all’ultimo. Speriamo che dirigente e docenti cambino idea e votino a nostro favore».

Anche nel 2024 il consiglio scolastico aveva deliberato di chiudere la mensa due settimane prima della fine delle lezioni nonostante il malcontento, la protesta dei genitori e il dissenso del Comune.

L’impegno

Ad aver messo in guardia i genitori sono state le prime indiscrezioni trapelate dai banchi di scuola e dagli uffici municipali: «L’amministrazione comunale assicura l’erogazione del servizio anche per il mese di giugno - ha garantito la sindaca Monica Cadeddu - ossia per l’intera durata dell’attuale appalto (pagato per l’intero periodo), riconoscendone il valore fondamentale per le famiglie della nostra comunità. Per contrastare le alte temperature - ha spiegato la sindaca - verranno installate le pompe di calore nei locali adibiti a mensa. Un intervento che migliorerà la salubrità e il comfort degli ambienti con l’arrivo delle alte temperature, rendendo più gradevole il momento del pasto per i bambini».

