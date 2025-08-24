VaiOnline
Villacidro
25 agosto 2025 alle 00:18

Mensa scolastica: le iscrizioni 

Il Comune di Villacidro ha avviato le iscrizioni online al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico alle porte. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio comunale.
L’adesione potrà avvenire esclusivamente tramite procedura telematica, utilizzando lo spid o la carta d’identità elettronica accedendo al portale comunale. Le famiglie interessate avranno tempo fino alle 13 del 20 settembre per completare l’iscrizione. Rispettare la scadenza consentirà una corretta organizzazione del servizio, che rappresenta un importante supporto alle famiglie e un momento educativo fondamentale per i ragazzi.
Sul sito istituzionale sono disponibili i documenti con i menù previsti e le tariffe in vigore per il nuovo anno scolastico, in linea con gli standard nutrizionali e le linee guida regionali. ( l. d. )

