Mensa scolastica, iscrizioni 

Sono aperte le iscrizioni al servizio di mensa scolastica 2023-24. A comunicarlo sono gli uffici comunali. Si parla delle scuole dell'infanzia, sia quella di via San Sperate che via Campania, ma anche delle scuole primarie a tempo pieno di via Porrino. «La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito ufficiale del Comune di Villasor www.comune.villasor.su.it e presso l'ufficio Pubblica istruzione». Le domande dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo entro e non oltre l’11 agosto. (m. p.)

