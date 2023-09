Mensa scolastica in tilt, la protesta dei genitori: serve subito un piano B 

L’unica certezza al momento è che la mensa scolastica non aprirà domani. Nessun tempo pieno per gli studenti di Selargius che frequentano le scuole primarie e medie presenti nel territorio, in attesa che venga chiusa la vertenza fra la ditta che si è aggiudicata il nuovo appalto di ristorazione scolastica - la Your way catering - e i lavoratori. «Siamo preoccupati, risolvete il problema perché ci crea un grosso disagio», l’appello di mamme e papà degli alunni al Comune.

Il malcontento è esploso alcuni giorni fa con il grido d’allarme di Uil, Cgil e Cisl con tanto di sit in davanti al Comune. Il rischio - a detta delle organizzazioni sindacali - è un drastico taglio delle ore, e quindi dello stipendio mensile, per ciascun lavoratore assunto con il vecchio appalto concluso pochi mesi fa. Dalla cuoca, che dovrebbe passare dal full time a un contratto di mezza giornata, ai due autisti. Stesso discorso per le altre addette alla mensa. Tanto da innescare una vertenza che ha stoppato il servizio mensa nelle scuole selargine.

Inevitabile la preoccupazione dei genitori degli studenti. «Abbiamo iscritto i nostri figli al tempo pieno per necessità lavorative, questa situazione non può che causare disagi», sottolinea Marco Bergantin, papà di un bimbo che frequenta la scuola primaria di via Parigi e rappresentante di classe. «Già ritengo poco corretto che la mensa apra ad ottobre quando la scuola inizia invece a settembre, ora ci troviamo addirittura a non sapere neanche una data di apertura certa», aggiunge. Come lui la pensa Simona Trincas, madre di uno studente dell’Istituto comprensivo 1: «Il disagio lo stanno creando prima di tutto ai nostri bambini sconvolgendo le loro abitudini». Ma il malcontento è generale: «Non è il primo anno che si verificano degli intoppi - dice un’altra mamma, Raffaella Felleca – capisco che c’è una vertenza sindacale e non mi sento di dare le colpe a nessuno, ma per noi che lavoriamo entrambi è un problema non indifferente». Concetto ribadito da Valentina Salis che aggiunge: «Il Comune deve garantire un piano B».

Un problema affrontato anche in Consiglio comunale con l’interrogazione urgente presentata Riccardo Cioni, Sardistas. «Parlo da amministratore e da papà - ha detto a sindaco e Giunta – vi chiedo di studiare un’alternativa per poter garantire il servizio a centinaia di bambini e famiglie che vivono in città. Non tutti hanno a disposizione i nonni, o la possibilità di pagare la baby sitter».

Durante l’ultima riunione del Consiglio l’assessora alla Pubblica istruzione Oriana Bernardi ha posto l’accento sulle esigenze delle famiglie e dei lavoratori, per poi difendere la posizione del Comune sul fronte dell’affidamento del nuovo appalto mensa: «Le procedure sono state avviate da tempo e per tempo, e il procedimento ha seguito l’iter in piena e perfetta rispondenza delle norme e dei regolamenti».

