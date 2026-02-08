Mensa scolastica, il nuovo comitato avvia le verifiche 

Si è insediato ufficialmente nei giorni scorsi il Comitato mensa che avrà lo scopo di vigilare sui pasti che vengono distribuiti ai bambini nelle scuole. È composto da rappresentanti dei genitori, della scuola e del Comune.

Tutti si sono ritrovati in un incontro organizzato nei giorni scorsi all’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari con l’assessora Cinzia Carta, il dirigente del settore Pubblica istruzione Giuseppe Corongiu, Maurizio Melis in rappresentanza della Compass - società che ha in gestione il servizio mensa scolastica in città -, Emanuela Spiga, direttore del servizio, e i rappresentanti dei docenti e dei genitori. È stata l’occasione per conoscersi e ragionare su come impostare il lavoro dei prossimi mesi, con l’obiettivo di migliorare sempre di più il servizio.

Il concessionario ha assicurato ancora una volta la massima disponibilità e ha invitato i componenti del Comitato a visitare il centro cottura, dove vengono preparati i pasti degli studenti quartesi. Una visita che segue a quelle di alcune classi della primaria, già fatta negli anni scorsi.

Durante l’incontro si è anche approfondito il tema del “Disciplinare comitato mensa”, che precisa le funzioni dell’organo, come il controllo delle cucine e delle derrate alimentari, verificando che gli alimenti siano idonei e che quantità e qualità corrispondano a quanto previsto. Ma anche l’accesso ai plessi scolastici durante la consumazione dei pasti, la vigilanza sulle norme igieniche, la proposta di variazioni al menù, in accordo con il gestore e nel rispetto delle tabelle dietetiche dell’Asl e la segnalazione di eventuali irregolarità.

