Mensa scolastica: il conto sale 

Iscrizioni al via, ma la novità più rilevante è nel conto da pagare. Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato l’avviso per l’accesso al servizio mensa per l’anno scolastico 2026-2027 e, insieme alle modalità di adesione, ha ufficializzato anche il nuovo tariffario.

I numeri

Un aggiornamento che introduce aumenti in quasi tutte le fasce Isee e che porterà molte famiglie a sostenere una spesa maggiore per ogni pasto consumato dagli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria. Per le famiglie con Isee compreso tra 5.000 e 18.000 euro il costo del pasto passa da 1,94 a 2,33 euro per gli alunni dell’infanzia e da 2,45 a 2,94 euro per quelli della primaria. Nella fascia tra 18.000 e 24.000 euro si sale da 2,45 a 2,94 euro per l’infanzia e da 2,96 a 3,55 euro per la primaria. Per chi ha un Isee tra 24.000 e 28.000 euro la tariffa passa da 3,47 a 4,16 euro e da 3,98 a 4,78 euro. La quota massima raggiunge invece i 5,53 euro a pasto contro i 4,61 euro applicati fino all’ultimo anno scolastico. Restano invariate l’esenzione totale per i nuclei con Isee fino a 5.000 euro e le agevolazioni previste per le famiglie numerose. Per le famiglie che risiedono fuori città ma hanno scelto di iscrivere i figli nelle scuole di Oristano non sono previste esenzioni né riduzioni legate al reddito: il costo del pasto sarà sempre quello massimo, pari a 5,53 euro, indipendentemente dall’Isee.

Le critiche

Per la capogruppo del Partito Democratico, Carla Della Volpe «l’aumento delle tariffe rappresenta una scelta profondamente sbagliata. Arriva in un momento in cui le famiglie stanno già affrontando rincari diffusi che incidono pesantemente sui bilanci domestici. La mensa non è un servizio accessorio, ma una componente essenziale del percorso educativo e un supporto fondamentale per la vita quotidiana delle famiglie e della conciliazione della vita-lavoro». Secondo l’esponente dem, «anziché investire nei servizi scolastici e rafforzare le misure di sostegno, si sceglie di scaricare nuovi costi sui cittadini. Una decisione ingiusta e miope, che rischia di penalizzare soprattutto le fasce più fragili della popolazione e che dimostra l’assenza di una visione capace di mettere al centro il benessere dei bambini e il sostegno alle famiglie».

La replica

L’assessore alla Cultura, Simone Prevete, difende la scelta: «Non si tratta di un aumento deciso per fare cassa, ma della necessità di adeguare le tariffe ai costi reali del servizio. Negli ultimi anni i costi di gestione della mensa sono cresciuti sensibilmente, mentre le quote a carico delle famiglie sono rimaste sostanzialmente invariate». Prevete sottolinea che il Comune ha assorbito a lungo questi maggiori oneri senza trasferirli agli utenti. «Oggi però non è più possibile ignorare l’aumento dei costi. Mantenere le tariffe ferme significherebbe mettere a rischio la sostenibilità del servizio o dover reperire altrove le risorse necessarie. L’obiettivo resta quello di garantire la stessa qualità e continuità della mensa scolastica, adeguando le quote a una situazione economica profondamente cambiata rispetto a qualche anno fa».

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