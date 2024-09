Mensa scolastica, i conti migliorano 

Evasione in calo, anche se tra le famiglie quartesi - che usufruiscono della mensa scolastica per i figli - resta ancora una buona fetta di morosi che non pagano le quote per i pasti. Un centinaio in tutto, con circa 80mila euro da recuperare e oltre 4mila bollettini che negli ultimi cinque anni non sono stati versati. «Numeri in netto calo grazie al nuovo modello di servizio mensa che ha consentito di recuperare una buona percentuale di evasione», dice l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «Il problema però esiste ancora».

I numeri

In città sono in tutto 1.500 i pasti serviti in media ogni giorno nelle scuole cittadine. Con 25 mense distribuite nei quattro Istituti compresivi quartesi, due in meno causa dimensionamento scolastico regionale.Sullo sfondo ci sono i numeri dell’evasione ereditata dal passato. Sino a tre anni fa il fenomeno era allarmante: un buco di 200mila euro e oltre il 20 per cento delle famiglie che da anni non pagano la retta mensile del servizio mensa. Un dato migliorato rispetto al 2019, quando i mancati incassi ammontavano addirittura a un milione di euro. «Diciamo che negli anni scorsi in tanti se ne fregavano, non pagavano per mesi, alcuni per anni», ricorda l’assessora riferendosi a mamme e papà quartesi alle prese con la spesa per i pasti a scuola. «E ovviamente questo incideva sulle casse comunali: ogni anno andavano accantonati circa 100mila euro per far fronte al buco creato dai mancati pagamenti delle rette mensa. Risorse che ora», sottolinea, «vengono investite per altro, senza nessun rischio per le finanze dell’amministrazione comunale».

Pugno di ferro

Da ottobre 2022 c’è infatti il nuovo servizio di ristorazione scolastica, stavolta affidato in concessione, compresa la riscossione delle rette e la delicata attività di recupero dei crediti. «Un modello che sta dando buoni risultati», evidenzia Carta. «Certo, questo servizio funziona se tutti si impegnano: al Comune spetta vigilare sul rispetto del contratto, la ditta deve garantire un servizio di qualità, così come serve la collaborazione delle stesse scuole. Mentre i genitori devono pagare regolarmente le quote. Ricordo», dice ancora, «che chi è in difficoltà economiche usufruisce di agevolazioni, o addirittura esenzioni, in base al reddito». Poi l’appello alle famiglie morose: «Possono rivolgersi agli uffici a allo sportello mensa per qualsiasi informazione, e per esporre eventuali difficoltà: una soluzione si trova sempre».

