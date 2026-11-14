Due richieste di accesso agli atti e acquisizione documentale da parte del gruppo di minoranza consiliare “Impegno per Isili”. Le due istanze riguardano due argomenti diversi, uno dei quali riguarda il servizio di refezione scolastica. «Vogliamo così», spiegano i consiglieri Salvatore Pala, Antonello Corona e Marco Atzori, «garantire il rispetto del diritto alla trasparenza e all’informazione dei cittadini». La minoranza dunque intende fare chiarezza, sulla procedura che ha portato all’attivazione del servizio a seguito di diversi cambiamenti, come il trasferimento degli alunni da un plesso ad un altro e l’attivazione di un catering.

Intervento all’esame

«Gli uffici sono già al lavoro per preparare la documentazione», avvisa il primo cittadino Luca Pilia. Ma la questione mensa non si ferma qui ed esce dalle mura del municipio. Le novità riguardanti il servizio non hanno del tutto soddisfatto i genitori, in riferimento soprattutto allo spostamento dei bambini dalla scuola alla mensa senza nessun riparo in caso di pioggia. Per poter usufruire del nuovo servizio, infatti, a inizio anno i bambini della scuola primaria sono stati trasferiti nel plesso che ospitava le scuole medie, mentre gli alunni più grandi sono stati trasferiti nella struttura della primaria dove ci sono ancora la materna e l’asilo nido, in attesa che vengano portati a termine i lavori della nuova scuola.

L’inverno alle porte

«I bambini», hanno segnalato diversi genitori, «per poter raggiungere la mensa, sono attualmente costretti a uscire all’aperto e a percorrere il tragitto senza alcuna copertura, rimanendo esposti al freddo, alla pioggia e alle intemperie». Situazione che si è verificata proprio ieri, quando all’ora di pranzo pioveva a dirotto e si è dovuto aspettare che la pioggia finisse, con inevitabili ritardi. «Si è parlato della necessità di una copertura», spiegano i genitori, «che consenta loro di raggiungere la mensa in sicurezza, ma ad oggi non si hanno ancora informazioni chiare sui tempi di realizzazione dell’intervento». Le famiglie chiedono dunque chiarezza e sollecitudine nella soluzione di una situazione che non può essere tollerata oltre, visto che l’inverno è ormai alle porte.

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